El pueblo de México que está cerca de la playa y que es perfecto para una escapada refrescante

En México hay un Pueblo Mágico que está cerca de la playa y es perfecto para darse una escapada refrescante, sobre todo ahora en esta temporada en la que el calor azota con fuerza e invita al hombre y a la mujer a usar estos 5 perfumes que son ideales para verano de 2026 por no ser tan empalagosos.

Mazunte, Oaxaca, es el pueblito con playa que debes visitar por lo menos una vez en la vida, ya que es un destino ecológico. Prueba de ello, sus palapas a manera de restaurantes y pequeños hoteles, según un artículo del portal México Desconocido. Este es el lugar de Tlaxcala que vale la pena visitar un fin de semana por el delicioso clima fresco.

Mazunte, Oaxaca, es un Pueblo Mágico que tiene una playa.|Visit México

Lo atractivo del Pueblo Mágico con playa

A este rinconcito de Oaxaca todos vuelven, como lo hacen las tortugas durante todos los años, por lo que este lugar cuenta con campos vigilados para la conservación de esta especie marina que arriba durante las noches de entre junio y diciembre.

En esta playa también hay una temporada que es ideal para el avistamiento de la ballena jorobada, considerada una de las más grandes de su especie en todo el mundo. Si quieres apreciarlas, se recomienda acudir entre diciembre y marzo.

Lo que debes saber antes de ir a la playa del Pueblo Mágico

El Pueblo Mágico de Mazunte se ubica a poco más de 3 horas de distancia de la capital de Oaxaca y tiene un clima tropical con una temperatura promedio de 27 ºC, aunque llega a alcanzar los 35 ºC durante el verano.

La gastronomía de este pueblito se basa en platillos típicos hechos con pescado y mariscos, pero también destacan el mole negro, caldo de piedra, tlayudas, chapulines o tamales de iguana.

Mientras que la bebida más tradicional es el mezcal de la región, que combina bien con todos los platillos. Para el postre, deléitate con chocolate y el pan que se hace en la localidad.