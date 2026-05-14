Cuál es el método con el cual recuperarás tus cejas pobladas
Los pasos son sumamente fáciles de realizar, pero necesitan de constancia para tener efecto.
Las cejas juegan un rol fundamental a la hora de contar con una armonía facial. Con el paso del tiempo han ido sufriendo modificaciones, pero en la actualidad se han vuelto a poner de moda las cejas pobladas.
Este estilo enmarca la mirada y proporciona una apariencia juvenil y equilibrada. Tus cejas se pueden ver menos pobladas por el paso del tiempo, el estrés o el uso de determinados productos. Para solucionar este problema existe el microblading y otras técnicas.
Sin embargo, en esta oportunidad te vamos a contar cómo conseguir unas cejas más gruesas de forma natural. Aquí se tiene en cuenta el ciclo de crecimiento del vello y aplicar un protocolo de cuidados basado en la nutrición capilar y la estimulación del folículo.
¿Cómo engrosar las cejas?
Lo primero que tienes que hacer es dejar que el vello crezca lo que lleva un periodo de 12 a 15 semanas. En este tiempo no utilices pinzas. Luego siguen los demás pasos:
Nutrición desde el folículo
Debes nutrir los folículos con aceites como:
- Aceite de Ricino (castor oil): contiene ácido ricinoleico que estimula la circulación sanguínea hacia los folículos y proporciona una hidratación profunda que evita la rotura del vello existente.
- Aceite de romero: tene una capacidad de estimulación del crecimiento similar a algunos compuestos químicos, ya que mejora la oxigenación celular en la base del vello.
- Vitamina E: Aplicar el contenido de una cápsula de vitamina E directamente sobre las cejas por la noche actúa como un potente antioxidante, protegiendo los folículos del daño oxidativo y favoreciendo una regeneración más rápida.
Exfoliación y masajes
Lo siguiente es exfoliar suave una vez por semana con un cepillo de cerdas blandas o un exfoliante de grano fino. Haz masajes circulares diarios de dos minutos para activar el sistema linfático y sanguíneo.
Dieta y suplementación
La queratina es parte fundamental del crecimiento del vello. Por eso debes ingerir:
- Biotina (Vitamina B7): Presente en huevos, legumbres y frutos secos, es esencial para la infraestructura de la queratina.
- Zinc y hierro: La deficiencia de estos minerales es una de las causas principales de la pérdida de vello en los extremos de las cejas.
- Omega-3: Los pescados azules y las semillas de chía ayudan a mantener el brillo y la elasticidad del vello, evitando que se caiga prematuramente.
Cosas a evitar
Ten en cuenta que el uso diario de lápices de cejas de mina dura o fijadores con alto contenido en alcohol puede resecar la fibra capilar. Es preferible optar por geles con ingredientes acondicionadores como el pantenol o el aloe vera.
La limpieza nocturna es importante ya que los restos de maquillaje obstruye el folículo y provoca la caída del vello durante la fricción con la almohada.