Cuál es el método con el cual recuperarás tus cejas pobladas

Las cejas juegan un rol fundamental a la hora de contar con una armonía facial. Con el paso del tiempo han ido sufriendo modificaciones, pero en la actualidad se han vuelto a poner de moda las cejas pobladas.

Este estilo enmarca la mirada y proporciona una apariencia juvenil y equilibrada. Tus cejas se pueden ver menos pobladas por el paso del tiempo, el estrés o el uso de determinados productos. Para solucionar este problema existe el microblading y otras técnicas.

Sin embargo, en esta oportunidad te vamos a contar cómo conseguir unas cejas más gruesas de forma natural. Aquí se tiene en cuenta el ciclo de crecimiento del vello y aplicar un protocolo de cuidados basado en la nutrición capilar y la estimulación del folículo.

¿Cómo engrosar las cejas?

Lo primero que tienes que hacer es dejar que el vello crezca lo que lleva un periodo de 12 a 15 semanas. En este tiempo no utilices pinzas. Luego siguen los demás pasos:

Nutrición desde el folículo

Debes nutrir los folículos con aceites como:

Aceite de Ricino (castor oil): contiene ácido ricinoleico que estimula la circulación sanguínea hacia los folículos y proporciona una hidratación profunda que evita la rotura del vello existente.

Aceite de romero: tene una capacidad de estimulación del crecimiento similar a algunos compuestos químicos, ya que mejora la oxigenación celular en la base del vello.

Vitamina E: Aplicar el contenido de una cápsula de vitamina E directamente sobre las cejas por la noche actúa como un potente antioxidante, protegiendo los folículos del daño oxidativo y favoreciendo una regeneración más rápida.

Exfoliación y masajes

Lo siguiente es exfoliar suave una vez por semana con un cepillo de cerdas blandas o un exfoliante de grano fino. Haz masajes circulares diarios de dos minutos para activar el sistema linfático y sanguíneo.

Dieta y suplementación

La queratina es parte fundamental del crecimiento del vello. Por eso debes ingerir:

Biotina (Vitamina B7): Presente en huevos, legumbres y frutos secos, es esencial para la infraestructura de la queratina.

Zinc y hierro: La deficiencia de estos minerales es una de las causas principales de la pérdida de vello en los extremos de las cejas.

Omega-3: Los pescados azules y las semillas de chía ayudan a mantener el brillo y la elasticidad del vello, evitando que se caiga prematuramente.

Cosas a evitar

Ten en cuenta que el uso diario de lápices de cejas de mina dura o fijadores con alto contenido en alcohol puede resecar la fibra capilar. Es preferible optar por geles con ingredientes acondicionadores como el pantenol o el aloe vera.

La limpieza nocturna es importante ya que los restos de maquillaje obstruye el folículo y provoca la caída del vello durante la fricción con la almohada.