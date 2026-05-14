De básico a aesthetic: Cómo renovar tu dormitorio con solo tres muebles clave

Los cambios que hacemos en nuestra vida o rutina diaria siempre son positivos ya que nos permiten renovar sensaciones, tener la mente más despejada y romper con la monotonía de lo cotidiano. Esto es lo que muchas personas buscan en el diseño y la decoración de su hogar.

Noticias Bajío del 6 de mayo 2026

Las tendencias que cada año viajan de país en país, van dando señales sobre cómo actualizar la fachada de nuestra casa o hacer que los ambientes de esta luzcan más bellos. El confort no debe dejarse de lado y en estos sentidos apunta el estilo aesthetic que tanto adeptos ha conseguido.

¿Un dormitorio aesthetic?

Cuando se habla de diseño y decoración no todo se resume en la sala o fachada de nuestro hogar, sino que los distintos espacios con los que cuenta pueden sufrir una transformación. La idea es que en cada ambiente nos sintamos a gusto y podamos disfrutar del tiempo que en ellos permanecemos.

En el caso del dormitorio, lograr que tenga un estilo aesthetic no se queda solo en el objetivo de seguir una tendencia visual, sino que se busca crear un refugio personal diseñado para fomentar el bienestar mental y la relajación. Por lo tanto, si priorizamos la armonía y una iluminación suave, entre otros factores, podremos transformar este espacio y hacerlo más acogedor.

Tres muebles clave

Lo positivo de perseguir el estilo aesthetic es que no se requiere de grandes inversiones ni modificaciones que demandan inversiones importantes. En el caso de un dormitorio, los expertos en diseño coinciden en que la clave del estilo aesthetic reside en el equilibrio entre la textura y la luz.

Tras consultarle a la Inteligencia Artificial (Gemini), esta tecnología analizó diferentes bases de datos relacionadas con el diseño y la decoración para compartirnos los tres muebles estratégicos para lograr ese cambio de impacto en nuestro dormitorio:

La mesa de luz - El ancla del estilo: Olvídate de las mesas pesadas y cerradas. Para una estética moderna, buscamos ligereza visual.



La opción tendencia: Una mesa de materiales naturales como madera clara o incluso una mesa de metal con líneas finas.

El toque pro: Si buscas algo más original, un cubo de acrílico o una pequeña escalera de madera apoyada funcionan perfecto.

Styling: No la llenes de objetos. Basta con un libro con buena portada, una vela aromática y una lámpara de diseño pequeño.

El perchero a la vista (Rack de ropa): Este es el mueble insignia de las habitaciones modernas. Reemplazar (o complementar) un armario cerrado por un burro de ropa de metal o madera cambia por completo la profundidad del cuarto.



Cómo usarlo: No es para colgar toda tu ropa, sino para exhibir tus piezas favoritas o las que usarás en la semana por gamas de colores.

Beneficio extra: Ayuda a que el dormitorio se sienta más aireado y obliga a mantener el orden, un pilar fundamental de lo aesthetic.

Un sillón de acento o puff estructurado: Incluso en dormitorios pequeños, añadir un lugar para sentarse que no sea la cama eleva la categoría de la habitación de "lugar para dormir" a "refugio personal".

