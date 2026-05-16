Este es el sitio donde debes colocar laurel para atraer el amor

El Feng Shui es una práctica milenaria en la que se tiene en cuenta el flujo de la energía y cómo los objetos juegan un rol fundamental en ello. Así también es que aconseja sobre el uso de algunos elementos para atraer objetivos como el amor, la prosperidad, entre otros.

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Para esta disciplina las plantas tienen un rol bastante importante en el hogar y en la vida de las personas. Estos seres no solo aportan belleza, sino que también pueden contribuir a la producción de oxígeno y atraen la buena suerte. Si lo que buscas es que el amor esté en tu vida pues debes usar laurel.

¿Dónde colocar el laurel para atraer el amor?

El laurel es una de las plantas que ayuda a atraer el amor, como así también reforzar la energía del espacio y equilibrar los pensamientos. También te ayudará a poder traer amor, la productividad y la abundancia a los hogares, por lo que esta es una planta que debe estar siempre cerca, para tener buena fortuna.

Sin dudas, esta es una planta que se utiliza en diversos rituales que se vinculan con el amor, la armonía y la atracción afectiva. Si lo que quieres es atraer el amor pues debes colocar hojas de laurel en los siguientes lugares:

Estos son los motivos por los que debes guardar hojas de laurel en tu cartera.|Foto: Karolina Grabowska-Pexels

Debajo de la almohada: se cree que ayuda a atraer una pareja o fortalecer vínculos sentimentales.

En la entrada de la casa: unas hojas de laurel cerca de la puerta simbolizan abrirse a nuevas relaciones y energías positivas.

En la billetera o bolso: además de asociarse con prosperidad, algunas tradiciones lo relacionan con atraer oportunidades amorosas.

En un frasco rojo o rosa en el dormitorio: combinado con canela, pétalos de rosa o miel en rituales simbólicos de amor.

Quemar una hoja y escribir un deseo amoroso: práctica esotérica común para “manifestar” intenciones.