Eugenio Derbez comparte FUERTE mensaje sobre la próxima película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: "¿Qué sigue?”

El reconocido comediante Eugenio Derbez aprovechó las redes sociales para hacer pública reacción ante la nueva película que protagoniza su hija Aislinn Derbez junto a Mauricio Ochmann, un video que rápidamente ha ganado popularidad en la red.

¿Cómo fue la reacción de Eugenio Derbez ante la nueva película “Hasta el fin del mundo”?

A través de redes sociales el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez compartió un video en el que expresó su opinión sobre la próxima película de comedia romántica que protagonizará su hija Aislinn Derbez junto a su ex pareja Mauricio Ochmann. “No sé, no sé, ya no sé, me quedé igual que ustedes así de…¿qué sigue? ¿qué ahora saque un disco con Kalimba? o ¿que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿qué sigue, qué sigue?” fueron algunas de las palabras del protagonista de “No se aceptan devoluciones”.

Hasta el momento el video en TikTok ya acumula más de 250 mil likes y muchos usuarios han hecho algunos comentarios como “Que tu hagas una novela con Victoria Ruffo”, “Que Alessandra cante con los Temerarios”, “¿Cómo que qué sigue? Pues que regresen”. Ante esta reacción la actriz mexicana Aislinn Derbez no se ha pronunciado así como tampoco lo ha hecho Mauricio Ochmann.

¿Por qué causó polémica la próxima película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La nueva película “Hasta el fin del mundo”, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ha generado diversas reacciones de asombro por parte del público debido a que la pareja se conoció durante el rodaje de la película "A la Mala" , una cinta de romance estrenada en 2014. Luego de su estreno la pareja comenzó a salir y formalizaron su noviazgo, a finales de mayo de 2016 cuando se casaron y en 2018 tuvieron a su hija Kailani. Sin embargo, dos años más tarde se divorciaron. Actualmente ambos mantienen una relación cordial, pero el reciente anuncio de la cinta “Hasta el fin del mundo” ha generado toda clase de comentarios ya que muchos usuarios han quedado sorprendidos por verlos de nuevo actuando en una película de romance.

“Aislinn te damos permiso de volver con tu ex”, “Ojalá se enamoren de nuevo”, “Siento que mis papás se volvieron a juntar”, “Una vez más México ganándole a la IA”, “¿Y si vuelven”, son solo algunos de los comentarios que han inundado la publicación mientras que Mauricio ha comentado “Que bonito y especial ver materializado este proyecto juntos” mientras que Aislinn expresó en el mismo post “que joya y que risa sus comentarios”.