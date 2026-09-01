Así puedes usar el orégano y el limón en las próximas fiestas patrias; no es para un pozole
El orégano y el limón son dos elementos característicos de la cocina mexicana y más cuando se trata de las fiestas patrias de septiembre. Pero tiene otros usos.
Probablemente pienses que el orégano y el limón solamente sirven para sazonar a la perfección tu pozole, pero en el mundo de los tés y las infusiones se recomienda para distintos fines de ayuda general en el cuerpo. Los expertos en el tema recomiendan la combinación para fortalecer el sistema inmune, aliviar la tos y mejorar la digestión. Por eso toma nota de cómo hacerlo y prueba si en tu organismo resulta benéfico.
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¿Para qué sirve la combinación de orégano y el limón en un té?
- De manera directa se indica que la combinación genera un efecto antioxidante y antiinflamatorio, pues combate el estrés oxidativo. Por eso, se reduce la inflamación general del organismo.
- La combinación de orégano y el limón también fortalece el sistema inmunológico, pues el limón aporta la vitamina C y los antioxidantes que estimulan las defensas del cuerpo frente a virus y bacterias.
- Aunque suene extraño para algunos, este par mejoran la digestión, pues el carvacrol y el timol son elementos contenidos en el orégano. Esto ayudando completamente a los espasmos gastrointestinales, los gases o la inflamación abdominal.
- Mientras que en el ámbito de enfermedades respiratorias y sus derivados, precisamente ayuda a destapar las vías respiratorias y a calmar la irritación de la garganta. Funcionando en sí, como un expectorante natural bastante suave.
¿Cómo hacer el té con orégano y el limón?
La única observación que se hace en cuanto a la preparación es que no hiervas directamente el orégano, pues se puede convertir en un sabor demasiado amargo. Por eso sigue la instrucción que se da en esta guía.
@nutricionistasuarez Infusión de Orégano con Limón #Infusión #Orégano #Limón ♬ sonido original - Nutricionista Joffre Suarez
- Ingredientes
Una cucharadita de orégano fresco
Un vaso de agua
El jugo de medio limón fresco
Una cucharadita de miel para abeja natural (para endulzar)
- Preparación
Primero colocarás el agua a hervir en una ollita hasta que llegue a su punto de hervor.
Acto seguido quitarás el líquido del fuego para agregar el orégano seco y revolverás un poco.
Inmediatamente taparás la mezcla para que se libere la infusión del orégano, en un lapso de 5 a 8 minutos.
Después colarás la infusión en una taza, esto con el fin de quitar las hojas del orégano.
Y finalmente agregarás el jugo de limón recién exprimido y si deseas endulzar, pones la miel.