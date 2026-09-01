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Así puedes usar el orégano y el limón en las próximas fiestas patrias; no es para un pozole

El orégano y el limón son dos elementos característicos de la cocina mexicana y más cuando se trata de las fiestas patrias de septiembre. Pero tiene otros usos.

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|Crédito: Postales de Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Probablemente pienses que el orégano y el limón solamente sirven para sazonar a la perfección tu pozole, pero en el mundo de los tés y las infusiones se recomienda para distintos fines de ayuda general en el cuerpo. Los expertos en el tema recomiendan la combinación para fortalecer el sistema inmune, aliviar la tos y mejorar la digestión. Por eso toma nota de cómo hacerlo y prueba si en tu organismo resulta benéfico.

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¿Para qué sirve la combinación de orégano y el limón en un té?

  • De manera directa se indica que la combinación genera un efecto antioxidante y antiinflamatorio, pues combate el estrés oxidativo. Por eso, se reduce la inflamación general del organismo. 
  • La combinación de orégano y el limón también fortalece el sistema inmunológico, pues el limón aporta la vitamina C y los antioxidantes que estimulan las defensas del cuerpo frente a virus y bacterias. 
  • Aunque suene extraño para algunos, este par mejoran la digestión, pues el carvacrol y el timol son elementos contenidos en el orégano. Esto ayudando completamente a los espasmos gastrointestinales, los gases o la inflamación abdominal. 
  • Mientras que en el ámbito de enfermedades respiratorias y sus derivados, precisamente ayuda a destapar las vías respiratorias y a calmar la irritación de la garganta. Funcionando en sí, como un expectorante natural bastante suave. 

¿Cómo hacer el té con orégano y el limón?

La única observación que se hace en cuanto a la preparación es que no hiervas directamente el orégano, pues se puede convertir en un sabor demasiado amargo. Por eso sigue la instrucción que se da en esta guía.

@nutricionistasuarez Infusión de Orégano con Limón #Infusión #Orégano #Limón ♬ sonido original - Nutricionista Joffre Suarez

  • Ingredientes

Una cucharadita de orégano fresco

Un vaso de agua

El jugo de medio limón fresco

Una cucharadita de miel para abeja natural (para endulzar)

  • Preparación

Primero colocarás el agua a hervir en una ollita hasta que llegue a su punto de hervor.

Acto seguido quitarás el líquido del fuego para agregar el orégano seco y revolverás un poco.

Inmediatamente taparás la mezcla para que se libere la infusión del orégano, en un lapso de 5 a 8 minutos.

Después colarás la infusión en una taza, esto con el fin de quitar las hojas del orégano.

Y finalmente agregarás el jugo de limón recién exprimido y si deseas endulzar, pones la miel.

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