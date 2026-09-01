Así puedes usar el orégano y el limón en las próximas fiestas patrias; no es para un pozole

Probablemente pienses que el orégano y el limón solamente sirven para sazonar a la perfección tu pozole, pero en el mundo de los tés y las infusiones se recomienda para distintos fines de ayuda general en el cuerpo. Los expertos en el tema recomiendan la combinación para fortalecer el sistema inmune, aliviar la tos y mejorar la digestión. Por eso toma nota de cómo hacerlo y prueba si en tu organismo resulta benéfico.

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¿Para qué sirve la combinación de orégano y el limón en un té?

De manera directa se indica que la combinación genera un efecto antioxidante y antiinflamatorio, pues combate el estrés oxidativo. Por eso, se reduce la inflamación general del organismo.

pues combate el estrés oxidativo. Por eso, se reduce la inflamación general del organismo. La combinación de orégano y el limón también fortalece el sistema inmunológico , pues el limón aporta la vitamina C y los antioxidantes que estimulan las defensas del cuerpo frente a virus y bacterias.

, pues el limón aporta la vitamina C y los antioxidantes que estimulan las defensas del cuerpo frente a virus y bacterias. Aunque suene extraño para algunos, este par mejoran la digestión, pues el carvacrol y el timol son elementos contenidos en el orégano. Esto ayudando completamente a los espasmos gastrointestinales, los gases o la inflamación abdominal.

pues el carvacrol y el timol son elementos contenidos en el orégano. Esto ayudando completamente a los espasmos gastrointestinales, los gases o la inflamación abdominal. Mientras que en el ámbito de enfermedades respiratorias y sus derivados, precisamente ayuda a destapar las vías respiratorias y a calmar la irritación de la garganta. Funcionando en sí, como un expectorante natural bastante suave.

¿Cómo hacer el té con orégano y el limón?

La única observación que se hace en cuanto a la preparación es que no hiervas directamente el orégano, pues se puede convertir en un sabor demasiado amargo. Por eso sigue la instrucción que se da en esta guía.

Ingredientes

Una cucharadita de orégano fresco

Un vaso de agua

El jugo de medio limón fresco

Una cucharadita de miel para abeja natural (para endulzar)

Preparación

Primero colocarás el agua a hervir en una ollita hasta que llegue a su punto de hervor.

Acto seguido quitarás el líquido del fuego para agregar el orégano seco y revolverás un poco.

Inmediatamente taparás la mezcla para que se libere la infusión del orégano, en un lapso de 5 a 8 minutos.

Después colarás la infusión en una taza, esto con el fin de quitar las hojas del orégano.

Y finalmente agregarás el jugo de limón recién exprimido y si deseas endulzar, pones la miel.