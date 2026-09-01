Estas son las mejores plantas para sembrar en septiembre si deseas un huerto con mucho aroma

Es claro que muchos no saben todo sobre las plantas y cómo sembrarlas, sin embargo no está mal comenzar a aprender, si es que buscas hacerte de tu propio huerto o jardín. En este caso, algunos dirán que es una pésima idea plantar especímenes cuando la lluvia y el frío se hacen presentes. Sin embargo, puede ser una de las decisiones más inteligentes, si buscas sembrar plantitas que llenen de aroma tu huerto. A continuación encontrarás la mejor información al respecto.

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¿Por qué es buena idea sembrar plantas en septiembre?

De cierta forma, algunos pudieran pensar que el mejor tiempo para sembrar es en verano, pues el sol brinda todo su poderío allí y además en algunas zonas se complementa con lluvias. Pero si septiembre prácticamente ya es otoño, prefieres ahorrarte un drama de ver a tus plantas sin crecimiento. Por eso se debe recordar que la naturaleza se desenvuelve en distintos entornos y hay de todo en cuanto a características de desarrollo y/o crecimiento.

Es por eso que se te anima a plantar plantitas aromáticas, que son las mejor desarrolladas en estas fechas, pues resistirán el frío moderado y si todo sale bien… sobrevivirán al invierno para volver con fuerza en verano próximo o cuando el sol salga en la zona donde vives. Los productos podrán acompañar tu cocina en invierno, estarán en plena etapa de frescura y tu huerto/jardín estará lleno de aroma.

¿Qué plantas puedes sembrar en septiembre?

Entonces, tomando en cuenta que septiembre es el inicio de esta etapa de fríos moderados con lluvias, he aquí las mejores opciones para llenar de aroma tu huerto.

♬ original sound - Mi Jardin Fácil en la Casa @mijardinfacilenlacasa Top 5 plantas aromáticas fáciles de cultivar en casa (incluso sin jardín). ¿No tienes jardín? ¡No importa! Estas 5 aromáticas crecen felices en casa. ¿Te gustaría tener tus propias hierbas frescas para cocinar, aromatizar y cuidar tu bienestar? Estas 5 plantas aromáticas son perfectas para cultivar en casa, incluso si solo tienes una maceta y una ventana: 1. Albahaca. Ideal para: ensaladas, pastas y pesto. Luz: 4 a 6 horas de sol directo. Riego: cada vez que el sustrato esté seco por encima. Consejo: Poda las puntas para que crezca más frondosa. 2. Menta. Ideal para: infusiones, postres y cócteles. Luz: semisombra o luz indirecta. Riego: constante, le gusta el sustrato húmedo. Consejo: Cultívala sola, ¡es invasiva si la mezclas con otras! 3. Romero. Ideal para: carnes, guisos y aceites aromáticos. Luz: al menos 6 horas de sol. Riego: moderado, prefiere el sustrato seco. Consejo: Usa una maceta profunda. ¡Es resistente y de bajo mantenimiento! 4. Orégano. Ideal para: pizzas, salsas, aderezos. Luz: necesita mucho sol directo. Riego: cuando la tierra esté bien seca. Consejo: Corta tallos tiernos para mantenerla densa y aromática. 5. Cebollino (Ciboulette). Ideal para: tortillas, sopas, salsas. Luz: le va bien con luz indirecta o filtrada. Riego: frecuente, pero sin encharcar. Consejo: Corta las hojas desde la base para estimular nuevos brotes. TIP EXTRA: Usa macetas con buen drenaje, sustrato suelto y colócalas cerca de una ventana soleada. ¡Tu cocina te lo agradecerá! ¿Cuál de estas te animas a plantar primero? Comenta y sígueme para más ideas de jardinería fácil, aromática y deliciosa. #jardineríaencasa