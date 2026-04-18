Para conseguir un look fresco y descansado no necesitas de decenas de productos o de un maquillaje pesado; de hecho, el truco está en todo lo contrario, ya que es una estrategia que consiste en iluminar puntos clave para abrir la mirada y dar luz al rostro.

Hoy te presentamos el paso a paso con el que conseguirás verte radiante, a pesar de que te hayas desvelado o no te encuentres con el 100% de energía, y es que verte bien te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y sentirte más productiva.

Paso a paso del maquillaje para verte fresca y descansada

Preparación, el paso de oro

Como en todos los looks, la preparación del rostro es uno de los pasos más importantes. Deberás lavar tu cara con agua fría y después aplicar una crema hidratante ligera, la piel que se ve jugosa es la que ayudará a que tengas un rostro visiblemente descansado.

La estrategia del corrector

No satures toda lo ojera, solo aplica un punto de producto en el lagrimal y otro en la esquina externa del ojo, después difumina hacia arriba para abrir la mirada y dar un efecto lifting.

Iluminador para el toque de luz

Utiliza este producto en crema y colócalo en la parte alta de los pómulos, en el arco de la ceja y en el tabique de la nariz, esto te ayudará a imitar el brillo natural de una piel sana.

Un maquillaje natural te ayudará a verte más fresca y despejada|Pinterest

Rubor saludable

Elige un tono durazno o rosado y ponlo en las manzanas de las mejillas para después difuminar hacia las sienes, esto te ayudará a contrarrestar la palidez del rostro cansado.

Mirada abierta

Necesitarás rizar tus pestañas y aplicar una capa de rímel solo en la parte superior, también puedes usar un lápiz beige para la línea de agua, esto abrirá tu mirada.

Un maquillaje sencillo, pero bien hecho, ayuda a disminuir la apariencia de rostro cansado|Pinterest

Labios naturales

Menos es más en este look prueba con un brillo labial con poco color o un bálsamo natural, así podrás hidratar tus labios y reducir los síntomas de la fatiga.