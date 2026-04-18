Paso a paso del maquillaje para verte fresca y descansada
Descubre cuál es el paso a paso del mejor maquillaje para verte fresca y descansada, aunque no lo estés; es el truco que utilizan muchos profesionales
Para conseguir un look fresco y descansado no necesitas de decenas de productos o de un maquillaje pesado; de hecho, el truco está en todo lo contrario, ya que es una estrategia que consiste en iluminar puntos clave para abrir la mirada y dar luz al rostro.
Hoy te presentamos el paso a paso con el que conseguirás verte radiante, a pesar de que te hayas desvelado o no te encuentres con el 100% de energía, y es que verte bien te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y sentirte más productiva.
Paso a paso del maquillaje para verte fresca y descansada
- Preparación, el paso de oro
Como en todos los looks, la preparación del rostro es uno de los pasos más importantes. Deberás lavar tu cara con agua fría y después aplicar una crema hidratante ligera, la piel que se ve jugosa es la que ayudará a que tengas un rostro visiblemente descansado.
- La estrategia del corrector
No satures toda lo ojera, solo aplica un punto de producto en el lagrimal y otro en la esquina externa del ojo, después difumina hacia arriba para abrir la mirada y dar un efecto lifting.
- Iluminador para el toque de luz
Utiliza este producto en crema y colócalo en la parte alta de los pómulos, en el arco de la ceja y en el tabique de la nariz, esto te ayudará a imitar el brillo natural de una piel sana.
- Rubor saludable
Elige un tono durazno o rosado y ponlo en las manzanas de las mejillas para después difuminar hacia las sienes, esto te ayudará a contrarrestar la palidez del rostro cansado.
- Mirada abierta
Necesitarás rizar tus pestañas y aplicar una capa de rímel solo en la parte superior, también puedes usar un lápiz beige para la línea de agua, esto abrirá tu mirada.
- Labios naturales
Menos es más en este look prueba con un brillo labial con poco color o un bálsamo natural, así podrás hidratar tus labios y reducir los síntomas de la fatiga.