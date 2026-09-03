5 ideas para reutilizar las hojas secas del otoño y decorar el hogar

El otoño está cada vez más cerca y eso significa que vamos a notar un cambio en la temperatura donde ya no hará ese calor agobiante y en donde se producirá un descenso de la misma. Pero, además de esto, hay que mencionar que las hojas de los árboles comenzarán a caerse y se acumularán en grandes cantidades en nuestro jardín o en la acera. Es por este motivo, que los especialistas en reciclaje compartieron cinco ideas bonitas para que las reutilices en la decoración del hogar.

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Una de las postales más conocidas durante el otoño es la caída de las hojas de los árboles durante esta estación y que es que dejarán su verde característico y adoptarán un color marrón o amarillo, se secarán y caerán al suelo. Por lo general, se suelen acumular y lo que debemos hacer es podarlo para evitar que sigan cayendo hojas y nos ensucie el jardín o la casa.

Hay quienes tienden a acumular las hojas para luego tirarlas a la basura o incluso quemarlas, pero estamos cometiendo un grave error, ya que se les puede dar un nuevo uso que no todos sabían durante este otoño. En este caso, te compartiremos cinco ideas sencillas para darle nueva vida a las hojas y que podrás decorar tu casa sin haber gastado tanto dinero.

5 ideas para reutilizar las hojas secas de otoño

Guirnalda de caídas: podrás crear una guirnalda con las hojas caídas y podrás adornarla con piñas y bayas para darle un aspecto más realista

podrás crear una guirnalda con las hojas caídas y podrás adornarla con piñas y bayas para darle un aspecto más realista Ramo de flores secas de otoño: es otra gran idea para poder reutilizar las hojas y este ramo incluye eucalipto, hierba, lavanda, entre toras

es otra gran idea para poder reutilizar las hojas y este ramo incluye eucalipto, hierba, lavanda, entre toras Corona de otoño con luces LED: no es necesario esperar a Navidad para decorar tu chimenea y donde podrás usar hojas secas

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