5 ideas para decorar tus cuadernos de princesas

Convertir tus cuadernos en diseños personalizados con dibujos de princesas es una de las manualidades más satisfactorias y una excelente forma de motivar el estudio.

Las libretas escolares no tienen por qué ser aburridas ni idénticas a las demás. Si estás buscando ideas para decorar cuadernos de princesas, la clave del éxito no está en ser un dibujante experto, sino en saber combinar texturas, colores icónicos y elementos tridimensionales.

La mejor noticia es que para conseguir estos diseños puedes usar materiales accesibles, como el foami, la pedrería, el encaje, el papel opalina, y crear portadas dignas de cuentos de hadas.

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5 ideas mágicas para personalizar tus cuadernos escolares de princesas

El vestido de Gala Tridimensional

Esta idea utiliza la técnica de texturas en relieve. Forra la portada de la libreta con papel mate azul claro o amarillo. Dibuja la silueta del torso de la princesa en cartulina y pégala al centro. Para la falta, utiliza un trozo de tela de tul o encaje plisado y fíjalo con silicón caliente.

Siluetas minimalistas con brillo espejo

Si prefieres un estilo moderno y elegante para niveles educativos superiores, el minimalismo es tu opción. Forra el cuaderno de color negro mate o azul marino. Descarga de internet e imprime la silueta del perfil de la princesa en papel opalina. Recórtala y úsala como plantilla sobre foami diamantado. Pega la silueta brillante al centro; la combinación mate y brillo luce sumamente profesional.

Ideas para forrar tus libretas con temáticas de princesas|Pinterest

Portada marina texturizada

Inspirado en la princesa Ariel. Cubre la libreta con hojas de color turquesa. Con foami crea escamas brillantes en morado y verde y pégalas escalonadamente simulando una cola de sirena. Puedes añadir perlas adhesivas o burbujas de agua del océano.

Mosaico de flores y acuarela

Un diseño inspirado en Rapunzel. Pinta la portada blanca de tu cuaderno con manchas en acuarela de tonos lavanda, rosa y dorado. Agrega flores y hojas secas prensadas, sella todo con papel contact transparente.

Ideas para decorar tus cuadernos de princesas este regreso a clases|Pinterest

Espejo mágico de resina o pedrería

Forra la libreta de un color plano. Diseña el marco de un espejo ovalado con cinta de encaje o limpiapipas, en el centro pega una fotografía de una princesa o escribe el nombre de la materia en lettering.