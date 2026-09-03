5 ideas para decorar tus cuadernos de princesas
Haz que tus apuntes brillen. Descubre 5 ideas originales para decorar tus cuadernos de princesas de forma fácil, económica y con acabados profesionales
Convertir tus cuadernos en diseños personalizados con dibujos de princesas es una de las manualidades más satisfactorias y una excelente forma de motivar el estudio.
Las libretas escolares no tienen por qué ser aburridas ni idénticas a las demás. Si estás buscando ideas para decorar cuadernos de princesas, la clave del éxito no está en ser un dibujante experto, sino en saber combinar texturas, colores icónicos y elementos tridimensionales.
La mejor noticia es que para conseguir estos diseños puedes usar materiales accesibles, como el foami, la pedrería, el encaje, el papel opalina, y crear portadas dignas de cuentos de hadas.
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5 ideas mágicas para personalizar tus cuadernos escolares de princesas
- El vestido de Gala Tridimensional
Esta idea utiliza la técnica de texturas en relieve. Forra la portada de la libreta con papel mate azul claro o amarillo. Dibuja la silueta del torso de la princesa en cartulina y pégala al centro. Para la falta, utiliza un trozo de tela de tul o encaje plisado y fíjalo con silicón caliente.
- Siluetas minimalistas con brillo espejo
Si prefieres un estilo moderno y elegante para niveles educativos superiores, el minimalismo es tu opción. Forra el cuaderno de color negro mate o azul marino. Descarga de internet e imprime la silueta del perfil de la princesa en papel opalina. Recórtala y úsala como plantilla sobre foami diamantado. Pega la silueta brillante al centro; la combinación mate y brillo luce sumamente profesional.
- Portada marina texturizada
Inspirado en la princesa Ariel. Cubre la libreta con hojas de color turquesa. Con foami crea escamas brillantes en morado y verde y pégalas escalonadamente simulando una cola de sirena. Puedes añadir perlas adhesivas o burbujas de agua del océano.
- Mosaico de flores y acuarela
Un diseño inspirado en Rapunzel. Pinta la portada blanca de tu cuaderno con manchas en acuarela de tonos lavanda, rosa y dorado. Agrega flores y hojas secas prensadas, sella todo con papel contact transparente.
- Espejo mágico de resina o pedrería
Forra la libreta de un color plano. Diseña el marco de un espejo ovalado con cinta de encaje o limpiapipas, en el centro pega una fotografía de una princesa o escribe el nombre de la materia en lettering.