3 patrones de amigurumi de ‘Demon Slayer’ que puedes tejer en menos de 2 horas

'Demon Slayer' es un anime que se ha vuelto un referente importante dentro de la industria, que se destaca por tener personajes únicos, generando que ya tenga una película completa y una gran fandom.

Si eres fan de la historia, te explicaremos 3 patrones que puedes hacer de amigurumi, ideales para tejer en menos de 2 horas y para que te los lleves a tus personajes favoritos a todos lados.

Los 3 patrones de amigurumi de 'Demon Slayer' que debes hacer

Los amigurumis son pequeñas figuras hechas con estambre, las cuales podemos hacer de cualquier personalidad que queramos; solamente necesitamos conseguir el estambre correspondiente. Si quieres hacer a los personajes de 'Demon Slayer', considera seguir los patrones para que los puedas tejer en menos de 2 horas:

Tanjiro Kamado

El más importante de todos los cazadores, ya que tiene el principal objetivo de ayudar a su hermana Nezuko, quien durante un ataque a su familia fue convertida en demonio. Para el personaje necesitarás de estambre negro, rojo, blanco, verde y color piel.

Zenitsu

Uno de los personajes principales que se ha destacado por su gran personalidad, además de ser uno de los más poderosos al momento de desatar su poder mientras está dormido, un cazador de demonios temido por muchos. Consigue estambre naranja, amarillo, negro, blanco y color piel.

Inosuke

Otro de los personajes principales que puedes hacer es Inosuke, quien constantemente porta la cabeza de un jabalí gris, mientras muestra un cuerpo musculoso; tiene una personalidad impulsiva y competitiva, lo que le ha permitido unirse a los anteriores personajes en diversas aventuras. Para hacerlo deberás tener estambre negro, marrón, azul marino y color piel.

¿Qué más debo conseguir para los amigurumis?

Además de conseguir el estambre del color adecuado, considera tener algodón de relleno y ojos de plástico, ya que son elementos que te ayudarán a armar los amigurumis de 'Demon Slayer'. Recordemos que, conforme la figura sea más grande, la cantidad de estambre para tejer será mayor, así que compra buena cantidad para poder hacerlo.

Con todas las recomendaciones anteriores, lograrás hacer las tiernas figuras en menos de 2 horas; recuerda tomarlo con calma para que puedas tener un gran resultado de la manualidad.