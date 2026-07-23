4 patrones amigurumi de Studio Ghibli para principiantes: teje a Totoro y a los Duendes del Polvo

No hay duda de que el universo de Studio Ghibli es uno de los más famosos del mundo gracias a su gran variedad de personajes y sus historias llenas de magia. Si tú amas el mundo del anime y sobre todo estas películas, tal vez es momento de que pongas en práctica lo que sabes del crochet para elaborar amigurumis inspirados en las películas del estudio japonés. Si estás dando tus primeros pasos con el gancho, no te preocupes, estos diseños son sencillos y enfocados a principiantes, lo cual te permitirá practicar las puntadas y crear tus primeros proyectos.

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4 patrones de amigurumis de Studio Ghibli para principiantes

Estos son cuatro personajes ideales para comenzar a crear tus propios amigurumis:

1. Totoro, el clásico que todo fan quiere tejer

Podríamos decir que Totoro es uno que sí o sí debes tener en tu colección. Esto porque, en definitiva, es uno de los favoritos de los fans y sobre todo es uno de los amigurumis más fáciles de realizar gracias a su cuerpo redondo y sus formas simples. La mayor parte del tejido la realizas con punto bajo, lo que lo hace un divertido proyecto de fin de semana.

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2. Duendes del Polvo (Susuwatari)

Si aún no te sientes capaz de lograr a Totoro, otra opción son los pequeños Duendes del Polvo, conocidos en Japón como Susuwatari, los cuales destacan por tener un diseño minimalista. Básicamente, solo es una esfera negra con ojos grandes y pequeñas extremidades. Es por eso que este personaje es perfecto si estás comenzando a aprender. Puedes agregar un bonito detalle de estrellitas.

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3. Calcifer, una llama llena de personalidad

Otro de los personajes favoritos de los fans, y que en definitiva es una gran opción para iniciar en el mundo del crochet, es el simpático fuego mágico de El increíble castillo vagabundo, Calcifer. Eso sí, toma en cuenta que este ya requiere de cambios de color.

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4. Jiji, el gato de Kiki: Entregas a domicilio

El inseparable compañero de Kiki es otro personaje perfecto para principiantes. Este personaje se caracteriza por su cuerpo compacto y su cola alargada. Con él podrás practicar diferentes formas sin que el proyecto resulte demasiado complicado.