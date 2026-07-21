Pedicura: así puedes conseguir uñas y dedos bonitos sin usar esmaltes

La mayor parte del año los pies se mantienen ocultos con el calzado por lo que cuando comenzamos a exponerlos pues empiezan a aparecer algunas durezas o grietas. Tus uñas y dedos se ven afectados por lo que te vamos a contar cómo mantenerlos sanos.

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En el verano hay mayor pérdida de agua transepidérmica y existe una mayor exposición a agresiones ambientales y a la fricción mecánica. También al usar calzado abierto se expone la piel al aire y hay más deshidratación. Por otro lado, la radiación solar altera la función barrera de la piel al afectar a la organización de las ceramidas y aumentar la pérdida de agua, lo que contribuye a la sequedad.

¿Cómo mantener los pies bonitos?

Es muy importante poder mantener la hidratación y el cuidado de la función barrera por lo que se recomienda usar productos con concentraciones de urea superiores al 10%. Estos ayudan a hidratar, estimular la producción de elementos esenciales y eliminan el exceso de queratina acumulada.

Los especialistas también recomiendan aplicar fotoprotector en el dorso y los laterales del pie cuando vas a usar calzado abierto y evita el uso prolongado de chanclas sin soporte.

Pies.|Archivo

Algunas recomendaciones también implican:

Alternar el calzado y ventilar las plantillas.

Utilizar materiales transpirables, cambia los calcetines si hace mucho calor y presta especial atención a la higiene diaria.

Exfóliate.

En cuanto a las uñas también se ven afectadas ya que entran en contacto con el agua salada, el cloro de las piscinas, la exposición solar y el uso frecuente de esmaltes. Es por esto que debes cuidarlas para evitar que se debiliten, se vuelvan frágiles, quebradizas, opacas y amarillentas.

Para cuidar tus uñas debes agregar unas gotas de aceite en la uña y cutícula, lo que aporta elasticidad y previene la rotura. También debes darles unos días de descanso sin esmalte ni gel, para permitir que respiren y se regeneren, usar siempre bases protectoras y limarlas de forma suave, siempre en una sola dirección, para evitar que se abran en capas.