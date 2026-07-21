Pedicura: así puedes conseguir uñas y dedos bonitos sin usar esmaltes
En esta temporada es importante que mantengas los cuidados necesarios para poder mantener tus pies saludables.
La mayor parte del año los pies se mantienen ocultos con el calzado por lo que cuando comenzamos a exponerlos pues empiezan a aparecer algunas durezas o grietas. Tus uñas y dedos se ven afectados por lo que te vamos a contar cómo mantenerlos sanos.
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En el verano hay mayor pérdida de agua transepidérmica y existe una mayor exposición a agresiones ambientales y a la fricción mecánica. También al usar calzado abierto se expone la piel al aire y hay más deshidratación. Por otro lado, la radiación solar altera la función barrera de la piel al afectar a la organización de las ceramidas y aumentar la pérdida de agua, lo que contribuye a la sequedad.
¿Cómo mantener los pies bonitos?
Es muy importante poder mantener la hidratación y el cuidado de la función barrera por lo que se recomienda usar productos con concentraciones de urea superiores al 10%. Estos ayudan a hidratar, estimular la producción de elementos esenciales y eliminan el exceso de queratina acumulada.
Los especialistas también recomiendan aplicar fotoprotector en el dorso y los laterales del pie cuando vas a usar calzado abierto y evita el uso prolongado de chanclas sin soporte.
Algunas recomendaciones también implican:
- Alternar el calzado y ventilar las plantillas.
- Utilizar materiales transpirables, cambia los calcetines si hace mucho calor y presta especial atención a la higiene diaria.
- Exfóliate.
En cuanto a las uñas también se ven afectadas ya que entran en contacto con el agua salada, el cloro de las piscinas, la exposición solar y el uso frecuente de esmaltes. Es por esto que debes cuidarlas para evitar que se debiliten, se vuelvan frágiles, quebradizas, opacas y amarillentas.
Para cuidar tus uñas debes agregar unas gotas de aceite en la uña y cutícula, lo que aporta elasticidad y previene la rotura. También debes darles unos días de descanso sin esmalte ni gel, para permitir que respiren y se regeneren, usar siempre bases protectoras y limarlas de forma suave, siempre en una sola dirección, para evitar que se abran en capas.