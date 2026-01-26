Pedicura con peces: la moda exótica que divide opiniones entre bienestar y salud

Seguramente has visto u oído hablar de la pedicura con peces, también conocida como ictioterapia. Este tratamiento consiste en sumergir los pies en una tina donde pequeños peces, llamados "Garra rufa", se encargan de remover la piel muerta , ayudando a dejarlos más suaves. Si has considerado realizar este procedimiento, a continuación te presentamos sus principales pros y contras para que tomes una decisión informada.

|Imagen creada con IA

¿Qué es el spa con peces y cuáles son sus beneficios?

La ictioterapia, también conocida como pedicura con peces o “fish spa”, consiste en sumergir los pies en un tanque con pequeños peces de agua dulce, apodados “peces doctor”. Estas especies se alimentan de la piel muerta de los pies, ofreciendo una exfoliación natural.

En algunas sesiones, los clientes sumergen los pies por 15 o 30 minutos en una tina con agua tibia donde nadan entre 100 y 200 peces Garra rufa, los cuales tienen boca en forma de ventosas y cuando están hambrientas, “succionan” las células muertas de la piel, una vez que se alimentan, la pedicurista se encarga de enjuagar, masajear e hidratar los pies, este procedimiento puedes realizarlo una vez al mes o cuando necesites lucir unos pies bonitos.

Aunque algunos centros señalan que los peces segregan una enzima llamada dithranol que supuestamente favorece la regeneración celular, esta propiedad no está científicamente comprobada.

De acuerdo con algunos artículos, este procedimiento es una exfoliación natural y mejora moderadamente la circulación. Sin embargo, muchos expertos señalan que estos efectos pueden lograrse con pedicuras tradicionales, exfoliaciones con piedras pómez o tratamientos profesionales sin riesgos añadidos.

¿Cuáles son los riesgos de realizar una pedicura con peces?

Aunque este tratamiento suena como inofensivo, algunos especialistas en salud no lo recomiendan, ya que existen varios factores que ponen en riesgo tus pies.

Bacterias

Debido a que se utilizan peces, el cambio de agua se dificulta y provoca que los tanques sea seguro entre clientes.

Infecciones

Posible transmisión de infecciones cutáneas y bacterianas (como estafilococos, verrugas plantares), especialmente si hay heridas o piel dañada.

Caída de uña

Casos documentados de condiciones dermatológicas graves, como onychomadesis (caída de uñas) tras el tratamiento.

|Pexels

Por estas razones, numerosos países, incluidos Estados Unidos y partes de Europa, así como México, han prohibido o restringido fuertemente este tipo de pedicuras debido a normas sanitarias.