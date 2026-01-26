4 síntomas que indican que tienes hongos en las uñas y muy pocas personas se dan cuenta

Para lucir unas uñas impecables no basta con hacerles diseños lindos, también hay que prestarle atención a su salud y vigilar cualquier indicio de que algo no anda bien. Y una de las complicaciones más frecuentes, son los hongos, que suelen aparecer por diversos factores y van dejando señales de su presencia que es importante saber reconocer para tratarlos a tiempo.

Entre los síntomas más distintivos de la onicomicosis, hay 4 que no deben ignorarse y que según información del Servicio de Salud Nacional del Reino Unidos (NHS UK, por sus siglas en inglés), van apareciendo en los bordes, para poco a poco ir expandiéndose hacia toda la estructura.



Alteraciones en el color . Cuando los hongos comienzan a asentarse, la uña va cambiando de tono y adquiera una apariencia amarillenta y/o con manchas blancas.

. Cuando los hongos comienzan a asentarse, la uña va cambiando de tono y adquiera una apariencia amarillenta y/o con manchas blancas. Las uñas se vuelven más gruesas . Es muy probable que si existe una infección, la forma de las uñas cambia paulatinamente y van ensanchándose.

. Es muy probable que si existe una infección, la forma de las uñas cambia paulatinamente y van ensanchándose. Mal olor . Aunque suene increíble, las uñas afectadas por hongos sí tienen un aroma distintivo y que con el paso de los días va aumentando de intensidad, explica la clínica especializada The Podiatry Group .

. Aunque suene increíble, y que con el paso de los días va aumentando de intensidad, explica la clínica especializada . Picazón en la piel. En los casos donde los hongos ya son más fuertes, existe el riesgo de que la infección se propague a la piel cercana, por ejemplo, de los dedos que están alrededor. Los síntomas incluyen picazón, rojeces y descamación, similar al malestar que provoca el pie de atleta.

Las alteraciones en el color y grosor de las uñas son señales de que algo no está bien |Canva

¿Qué hacer si tienes hongos en las uñas?

Ante la sospecha de que existe una infección por hongo en las uñas, lo ideal es acudir con un médico que determine la intensidad y cuáles son los mejores medicamentos. Los fármacos que suelen utilizarse son los antimicóticos de aplicación tópica, ya que atacan a las bacterias desde el origen y tal como menciona Pinnacle Dermatology, es crucial actuar con rapidez para que no se siga propagando. Hasta que no se cure por completo, lo ideal no es hacerles manicure ni acrílico para "tapar" el problema .

Es indispensable tratar los hongos de las uñas a tiempo con un especialista|Canva

Los especialistas a cargo de diagnosticar y tratar estos casos son los dermatólogos y podólogos, indica Oklahoma Food & Ankle. Finalmente, un aspecto que vale la pena considerar, es que si bien este tipo de afecciones son mayormente comunes en los pies, también es posible que las uñas de las manos contraigan hongos.