Los 5 peinados que debes hacerte para disimular la alopecia

La alopecia es un padecimiento al que todos estamos expuestos, incluso algunas mujeres. Ante dicha situación, muchas usuarias suelen optar por buscar peinados con los que se pueda disimular la pérdida de cabello, un estilo más discreto que las ayuda a sentirse más seguras.

Si tienes este problema, no te preocupes, porque te vamos a compartir algunos looks que puedes optar, que son sencillos y te harán lucir con más pelo. Toma nota de todos los consejos que te vamos a proporcionar.

¿Cómo disimular la alopecia?

La alopecia afecta a hombres y mujeres, por lo que es usual que las personas opten por peinados que les ayuden a disimular la falta de pelo. En el caso de las mujeres, existe una amplia variedad de opciones disponibles que te harán lucir hermosa y elegante en los próximos días:

El flequillo se convertirá en tu mejor amigo; ya sea que lo uses de lado o recto, te ayudará a tapar las zonas afectadas naturalmente.

se convertirá en tu mejor amigo; ya sea que lo uses de lado o recto, te ayudará a tapar las zonas afectadas naturalmente. Si tienes el pelo rizado , es tu mejor aliado, ya que genera volumen natural, generando que la sensación de poco pelo sea menos visible.

, es tu mejor aliado, ya que genera volumen natural, generando que la sensación de poco pelo sea menos visible. Midi : Al llevarlo a nivel de los hombros, se logra que genere un aspecto abundante en la cabellera.

: Al llevarlo a nivel de los hombros, se logra que genere un aspecto abundante en la cabellera. Midi con flequillo : El corte puede enriquecerlo con un flequillo, ideal para disminuir la presencia de falta de cabello por enfrente.

: El corte puede enriquecerlo con un flequillo, ideal para disminuir la presencia de falta de cabello por enfrente. Bob asimétrico: Es un corte que se destaca por generar un efecto de volumen en la melena; al atraer los mechones hacia el rostro, va a disimular la falta de pelo.

¿Cómo frenar la alopecia?

Antes de hablar sobre cómo frenarlo, es importante entender por qué se genera esa abundante caída de pelo. La realidad es que hay muchas posibilidades que pueden ser temas hormonales, genéticos, estrés, dieta con nutrientes insuficientes, uso excesivo de cosméticos o el uso de peinados muy fuertes. Para ello es fundamental identificar qué tipo de alopecia tenemos.

Para disminuir la caída, puedes mejorar tu dieta, evitar peinados muy fuertes y disminuir el estrés, pero primero te recomendamos acudir al médico para que te ayude a identificar la causa principal.