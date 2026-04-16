El truco más efectivo para eliminar fácilmente las manchas de los colchones

La hora de la limpieza parece no tener hora precisa en el hogar. Es que siempre existe algo por higienizar y ordenar, sobre todo cuando existen muchos integrantes en la familia y pertenecen a distintos grupos etarios.

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Aunque en la mayoría de los hogares se trata de una tarea que ya está ejercitada, existen momentos en que todos los esfuerzos se concentran en algún rincón en especial o en una tarea específica. La higienización de los colchones es una de ellas y, tal vez, una de las que más esmero demanda.

¿Por qué se manchan los colchones?

Es muy común que los colchones, con el paso del tiempo, aparenten necesitar un reemplazo. La aparición de manchas o mal olor suelen ser las señales más presentes y ante las cuales surgen muchas dudas, no solo sobre el por qué se manchan sino sobre cómo solucionarlo.

Por lo general, las manchas en los colchones aparecen debido a la acumulación de fluidos corporales y partículas que se van filtrando a través de las sábanas durante nuestro descanso. Por supuesto que siempre existen factores externos que pueden causar manchas en su superficie y a eso hay que sumarle la oxidación natural de los materiales con los que son confeccionados.

¿Cómo eliminar las manchas de los colchones?

En muchos hogares se utilizan fundas protectoras con el fin de prevenir la aparición de manchas, mientras que algunas personas llevan a cabo una rutina de higienización programada cada cierto tiempo. De todos modos, algunas manchas parecen imposibles de borrar y es por eso que un truco casero está tomando el protagonismo.

Con el objetivo de eliminar las manchas de los colchones y evitar el uso de productos con químicos muy fuertes, se aconseja el empleo de bicarbonato de sodio. Este producto es muy fácil de conseguir y se emplea directamente sobre las manchas ya que no solo ayuda a absorber la humedad sino que también neutraliza los olores.

Aplicar el bicarbonato sobre las manchas del colchón supone también dejarlo actuar por una hora para luego retirarlo con una aspiradora. El próximo paso aconsejado es emplear un cepillo para frotar la zona a tratar y, con un paño apenas húmedo, culminar con el proceso de limpieza para evitar que queden restos sobre la superficie del colchón.

En algunos casos, si las manchas aún persisten, se aconseja crear una mezcla que incluya bicarbonato de sodio diluido en vinagre blanco. En este caso, se debe frotar la zona afectada pero con un paño ligeramente humedecido con esta preparación ya que la combinación de estos ingredientes funciona como un excelente limpiador pero siempre se debe evitar el exceso de humedad.