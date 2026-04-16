Los 3 signos que iniciarán un ciclo de buena suerte y prosperidad, según la Astrología china

Ya estamos transitando la segunda mitad del mes de abril y muchas personas se encuentran detrás de la suerte. Es que esa pequeña cuota de energías positivas que ayudan parece ser de las más codiciadas por quienes entienden que existen y que son muy importantes para lograr ciertos fines.

Las predicciones de creencias como la Astrología china hablan en reiteradas oportunidades sobre la suerte y cómo las energías del universo acompañan a las personas. Al respecto, las nuevas adivinaciones de esta creencia afirman que los nacidos bajo 3 signos en particular comenzarán a vivir un ciclo de mucha suerte.

Un ciclo de buena suerte

La Astrología china analiza las energías que rodean a las personas según su fecha de nacimiento y las relaciona con las vibraciones energéticas del presente. Así puede hablar del futuro en sus predicciones y la suerte se encuentra entre los temas abordados.

A partir de este 16 de abril, esta creencia hace referencia al comienzo de un ciclo de suerte que no beneficia a todos los signos por igual. La Astrología china precisa que no todo dependerá de las energías cósmicas, sino que la personalidad de cada signo tendrá una gran influencia a la hora de recepcionar esas vibraciones de suerte.

¿Qué signos inician un ciclo de buena suerte?

El sistema de significaciones de la Astrología china se basa en los ciclos lunares, las cualidades de los animales y el significado otorgado a los elementos. De su análisis, que incluye la particular influencia del Año del Caballo de Fuego, se desprende que el destino más cercano de algunas personas estará rodeado de buena suerte.

Sus predicciones hacen referencia a las personas nacidas bajo la influencia de los signos Mono, Buey y Tigre iniciarán un ciclo de muy buena suerte que deberán aprovechar:

