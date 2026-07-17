Cómo decorar galletas de los Saja Boys: 5 ideas creativas y fáciles

Uno de los personajes más queridos por los más pequeños es ‘Saja Boys’ que pertenecen al mundo de la Guerreras K Pop y que se han viralizado luego de su película estrenada en Netflix; por lo que no sólo encontraremos a canciones relacionadas con este film, sino que además decorar diversos cumpleaños infantiles. En este caso, lo que no pueden faltar son las galletas dulces para que puedas decorar con estas cinco ideas sencillas y fáciles de hacer, que les encantará a todos.

Las galletas son elaboraciones dulces que no pueden faltar en ningún evento, ya sea para un cumpleaños infantil o para una juntada entre amigos. Por otro lado, más allá de hacerse con todo tipo de ingredientes, se las puede decorar como más nos guste; con personajes que son muy queridos por los más pequeños. Entre los más queridos y que han ganado popularidad son las Guerreras K Pop y dentro de este mundo, los Saja Boys, que juegan un rol clave.

Qué necesitas para decorar las galletas

Si no sabes cómo decorar tus galletas, te vamos a compartir unas ideas sencillas para que tengas en cuenta y que se trata de hacerlas bajo la temática de los Saja Boys, perteneciente al mundo de las Guerreras K Pop. Para poder hacerlas, necesitarás de una masa de galletas de mantequilla; moldes con estrella o diamante; cortador fino para galleta; colorantes comestibles; mangas pasteleras; fondant y betún.

5 ideas para decorar galletas de Saja Boys