Peinados para días de lluvia: Ideas fáciles para evitar el encrespamiento

La lluvia y la humedad son dos de los principales enemigos del cabello, especialmente cuando se trata de mantener peinados prolijos durante todo el día. El frizz, la pérdida de forma y el volumen descontrolado suelen aparecer apenas el pelo entra en contacto con el agua o el aire húmedo.

Sin embargo, los expertos en estilismo coinciden en que existen peinados prácticos y estratégicos que no solo resisten la lluvia, sino que también ayudan a proteger la fibra capilar. La clave está en elegir recogidos o semirrecogidos que controlen el volumen, acompañarlos con productos antifrizz y sumar accesorios que aporten estilo sin esfuerzo.

5 peinados fáciles de hacer para lucir en días de lluvia y mucha humedad

Para todos los siguientes peinados en días de humedad, los estilistas recomiendan usar productos antifrizz, sérums selladores o cremas de peinar. Pero también es ideal evitar herramientas de calor excesivo.

Un buen cepillo, horquillas firmes y accesorios adecuados, serán los aliados adecuados para marcar la diferencia entre un "mal día capilar" y un look impecable de jornada de lluvia.



Moño rodete bajo pulido: es uno de los más efectivos para combatir la humedad. Se logra con un cepillo de cerdas finas, crema para peinar o gel ligero, y se fija con horquillas. Puede lucirse con hebillas metálicas, pañuelos de seda o scrunchies elegantes. Es ideal para looks formales o de oficina.

Cola de caballo baja: clásico que nunca falla. Para lograrla, se recomienda aplicar un sérum antifrizz o aceite capilar antes de recoger el cabello. Se puede usar con gomitas invisibles y sumar cintas, lazos o pasadores XL. Un peine de dientes finos ayuda a que quede bien tirante y sin frizz.

Trenzas (simples o boxeadoras): son perfectas para días lluviosos porque mantienen el cabello controlado y evitan que se esponje. Se arman mejor con el pelo ligeramente húmedo y con crema de peinar. Pueden combinarse con ganchos decorativos, aros de trenza o incluso gorros tipo bucket hat.

Half bun (medio moño o rodete): es ideal para quienes quieren llevar el pelo suelto pero controlado. Se realiza recogiendo solo la parte superior y fijando con una gomita y horquillas. Funciona muy bien con sprays antifrizz y se puede complementar con pañuelos, vinchas o clips de colores.