Estos son los 5 peinados para soportar el calor de primavera en el 2026

Conforme pasan los días, las tardes se hacen más calurosas, por lo que es importante que comencemos a prepararnos para la llegada de la primavera en el 2026. Si tienes el pelo largo, es importante que consideres algunos peinados para poder soportar el calor de la temporada.

Por esa razón te vamos a explicar 5 estilos diferentes, con los cuales podrás lucir muy bien y al mismo tiempo podrás soportar mejor el clima, así que no te pierdas las recomendaciones.

¿Cómo peinarme para la primavera?

Aunque la opción sencilla de hacerse una coleta es un clásico que nunca falla, suele ser muy simple y aburrida. Actualmente, ya existen mil alternativas. Para que puedas soportar el calor de la primavera en el 2026, te recomendamos que optes por hacerte los siguientes peinados:

Scrunchies de gran tamaño, una gran alternativa para poder sujetar tu pelo, pero sin tener que maltratarlo al hacerlo, ya sea que lo uses para hacerte un moño, una trenza o una coleta baja.

una gran alternativa para poder sujetar tu pelo, pero sin tener que maltratarlo al hacerlo, ya sea que lo uses para hacerte un moño, una trenza o una coleta baja. Un recogido con pañuelo es una gran alternativa que te dará un estilo elegante y muy femenino; igualmente es versátil al usarlo en trenzas o coletas.

es una gran alternativa que te dará un estilo elegante y muy femenino; igualmente es versátil al usarlo en trenzas o coletas. Si deseas mantener tu melena suelta, realiza una media coleta y a los laterales deja unos mechones sueltos para estilizar tu rostro.

y a los sueltos para estilizar tu rostro. Otra alternativa para estilizar tu melena es solamente hacerte dos pequeñas trenzas superiores

Si quieres algo elegante, las melenas recogidas con accesorios en plateado o dorado son la tendencia actualmente; todos voltearán a ver.

¿Es mejor llevar el pelo recogido o suelto cuando hace calor?

El clima caluroso de la primavera en el 2026 ya se está percibiendo en algunas partes de la ciudad y del país, por lo que es importante prepararnos para el intenso clima. Entre las usuarias ha surgido el debate sobre si es mejor traer la melena suelta o recogida.

Sin dudas, la mejor alternativa es optar por peinados que mantengan el pelo lejos del cuello y la cara, puesto que esto va a permitir que haya una mejor circulación del aire, logrando soportar el calor. No olvides que para estas características climáticas, debes usar gorra y lentes de sol para que puedas protegerte de los intensos rayos y te sea más agradable el clima.