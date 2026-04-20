Estos son los peinados locos para el Día del Niño al estilo K-pop Demon Hunters

El Día del Niño se celebra el 30 de abril y para este 2026, dicha fecha caerá el jueves; de cara a este momento, aquí te diremos cuáles son los peinados locos que les puedes hacer a tus hijos al puro estilo de las K-Pop Demon Hunters, tanto para niñas que se quieran parecer a las Guerrera, así como a los hombres que bailan en esta película.

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Opciones de peinados locos al estilo Demon Hunters para este 20 de abril, Día del Niño

Uno de los peinados locos que seguramente toda niña querrá para este Día del Niño, es la de la protagonista de las K-Pop Demon Hunters, Rumi; para ello deberás comprar un par de extensiones de color morado, posteriormente tendrás que recoger el pelo de tu hija en muchas coletitas hacia el centro de su cabeza, entrelaza las extensiones haciendo la famosa trenzas de dragón, y eso sí, cuida de no aplastar su cabellito; de hecho, también puedes tejer estas extensiones antes y al último sujetarlas con unos pasadores.

Otra de las Guerreras K-Pop más querida de Mira, y para que tu niña pueda lucir como auténtica Demon Hunter, lo ideal es hacer dos coletas, y en este estilo también necesitarás un par de extensiones, las cuales pueden ser rojas, rosas o de color lila; en este peinado se le pueden añadir un par de brillos o moños para que les den un toque más original e innovador.

Para que tu pequeña se parezca a Zoey, este peinado es más sencillo, puesto que, sólo necesitas un par de chonguitos, estos pueden ser decorados con bolas en formas de dulces para que se vea fuera de lo común; se recomienda añadir accesorios y dejar volar tu imaginación.

Cortes de pelo para los niños

Cabe señalar que, las Guerreras K-Pop deben enfrentar a unos rivales; quienes responden a los nombres de Kyu, Min-ho, J-D y Hana; pero, ¿sabes cuáles son los cortes que ocupan estos chicos? Aquí te los revelamos:

Kyu ocupa un corte de pelo llamado Comma Hair, el cual es un estilo que proyecta control y autoridad.

Min-ho tiene un corte de pelo llamado Wolf Cut o también conocido como Modern Mullet, el cual se caracteriza por ser un loom desafilado, salvaje y sobre todo, que encaja con la actitud del personaje.

J-D tiene un corte de pelo llamado Two-Block Cut, este se caracteriza por ser un estilo urbano y sobre todo, versátil, este es muy recomendado para ocupar los colores de fantasía.

Terminamos con Hanna, este es el vocalista principal y ocupa un corte de pelo llamado Shadow Pern, el cual es con capas muy texturizadas y con unas ondas, las cuáles dan una aire misterioso y suave.

