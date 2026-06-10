ÚLTIMA HORA: Abren votaciones votaciones para decidir si Carmen se lleva Delantal Negro en automático tras falta de respeto a Chef Zehi

Las cosas en MasterChef 24/7 constantemente están cambiando, pues constantemente vivimos capítulos que nos muestran lo mejor de nuestros participantes, aunque algo que no se puede perder de vista, es el respeto, tanto hacia los compañeros, los Chefs, Maestros y sobre todo, el público.

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La noche del lunes, vimos una edición más de El Pin del Chef, uno de los retos que definen a la semana, pues además de elegir al líder de la Cocina, este tiene un gran peso en el resto de la toma de decisiones de por lo que todos los Cocineros quieren hacerse de este.

La tensión y exigencia de la competencia también pueden sacar lo peor de nuestros participantes, pues siendo humanos, muchas veces la intensidad nos rebasa, tal como ayer le sucedió a Carmen, quien faltó el respeto a los Chefs.

¿Qué fue lo que hizo Carmen en MasterChef 24/7?

Durante la segunda degustación, la Cocinera Carmen tuvo una interpretación distinta a las indicaciones del Reto, por lo que automáticamente perdió, aunque su respuesta resonó dentro de nuestros Chefs.

Su actitud y comentario del meme de “no nos importa” no cayó nada del gusto de los Chefs, y en seguida las redes sociales se incendiaron con reacciones sobre este momento.

¿Cuál fue el castigo a Carmen de MasterChef 24/7?

Como medida ante tal falta de respeto, se decidió que se abrirán votaciones para que Carmen se lleve en automático uno de los Delantales Negros, dejando un antes y después en el reality show de cocina más intenso de México.

Recuerda que para votar debes de entrar a nuestro sitio web oficial, donde en seguida encontrarás el apartado de MasterChef 24/7 y posteriormente la parte de Votaciones. También puedes hacerlo desde la app oficial de Tv Azteca En Vivo, la cuál puedes descargar para iOS y Android.

Esta cuarta semana de MasterChef 24/7 las cosas han dado un nuevo giro y es que tras tensiones y alianzas, cualquier cosa podría pasar hoy, por lo que el rumbo de los próximos días definirá a qué Cocineros están en riesgo de abandonar el programa.