3 cortes de pelo ideales para cabello rizado que ayudan a reducir el frizz

Si tienes el cabello rizado, es muy probable que el frizz sea una de tus batallas diarias. Si has intentado con todo tipo de productos, espera, pues el corte de pelo puede ser una de las soluciones más efectivas. Existe el mito de que el frizz se origina a raíz del tipo de productos que utilizas, pero lo cierto es que un buen corte puede ayudar a distribuir mejor el volumen, definir los rizos y evitar que el cabello se esponje demasiado. Para que luzcas bella, increíble y sin frizz, hemos reunido los consejos de estilistas expertos para ti.

¿Cómo quitar el frizz del cabello?

El cabello rizado suele sufrir más frecuentemente de frizz; para evitarlo, es muy probable que lo único que necesites sea un buen corte de pelo:



Corte en capas largas: Este es uno de los favoritos para quienes tienen cabello rizado porque permite que los rizos se acomoden de manera natural. Cuando lo cortas parejo, haces que tus rizos pierdan forma o que el volumen se concentre en zonas específicas, generando frizz.

El corte correcto puede transformar tu cabello rizado

Sí, hay algunos productos capilares que pueden ayudarte a controlar el frizz; sin embargo, también es cierto que no hay nada más efectivo que hacer el corte de pelo correcto. Un buen corte es la base para que tu cabello rizado luzca saludable y definido.