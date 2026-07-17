Así quedó el reto que tuvo que diseñar Luis en la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

Tras muchas especulaciones sobre el reto que tenía que diseñar Luis, como actual portador del Pin del Chef, para la gala de esta noche, todos los pormenores del desafío fueron revelados este jueves y aquí te contamos el diseño que puso en aprietos a los cocineros de MasterChef 24/7 que buscan eludir a toda costa los mandiles negros.

Luego de haberle revelado a las "Divas" que compartió las tres opciones para el reto y que estaban relacionadas a la preparación de sopas, cortes duros y vísceras, al final, Julio, Daniela, Emmanuel, Ixdit, Ramahá y el propio Luis tuvieron la encomienda de cocinar platillos con sesos, ojos y criadillas, proteínas que serían designadas por el conductor de "Notibola".

Luis determinó que Daniela y él mismo cocinarían con sesos, mientras que Ramahá e Ixdit harían lo propio con los ojos, por lo que Julio y Emmanuel, como los concursantes restantes, prepararían sus propuestas con las criadillas.

Cabe recordar que solamente unos minutos antes de que comenzara la gala, Luis le dijo a Ixdit que "nadie está exento" de portar un mandil negro al final de la noche y que incluso, él mismo podría conseguir uno. Además, afirmó que si no llegara a ocurrir el escenario este jueves, está completamente seguro de que lo recibirá mañana.

Los cocineros tuvieron 35 minutos para preparar sus platillos (con dos minutos en el mercado) y al final de la degustación hubo tres cocineros con mandiles negros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Lancer, Claudia, Michelle y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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