Colocar una cucharada de azúcar al shampoo: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El shampoo es uno de los productos más importantes que se utiliza para la rutina de higiene personal, teniendo en cuenta que se utiliza para lavar el cabello, y así eliminar la grasa que puede acumularse en el cuero cabelludo, por la aparición de canas, de caspa y que es fundamental el cuidado diario. Nos encontramos con una gran cantidad de variedades y lo que seguro no sabías es que cada vez más le están poniendo una cáscara de azúcar y los especialistas recomendaron porqué debes hacerlo y para qué sirve.

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Tal como mencionábamos, el shampoo es clave para la salud capilar porque elimina la acumulación de sebo, sudor y residuos ambientales que obstruyen los folículos; y que es importante para equilibrar el cuero cabelludo y prevenir irritaciones. Pero, de acuerdo al tipo de cabello es el champú que vamos a utilizar y es que no todos se adaptarán para los cueros cabelludos.

Más allá del uso diario que tiene el champú, se han popularizado algunos trucos que son fundamentales para cuidar el cuero cabelludo y potenciar los efectos de este producto para el cabello. En el último tiempo, hay quienes están agregando una cucharada de azúcar en el interior antes de aplicarlo. Y los que promueven este truco aseguran que ayudará a realizar una limpieza más profunda del pelo, dejar el cabello con una apariencia más fresca y brillante.

Por qué es bueno colocar una cucharada de azúcar en el shampoo

Por otro lado, en cuanto al motivo que tiene agregar una cucharada de azúcar al champú tendrá muchos beneficios para el cuero cabelludo. Hay que mencionar que el azúcar está compuesto por pequeños cristales, que al mezclarse con este producto y masajearlo, generarán una exfoliación mecánica suave y ayudará a eliminar:

Que ayuda a eliminar este truco