Ramahá confesó el emotivo plan que tiene para ayudar a niños de escasos recursos al salir de MasterChef 24/7

Las noches de delantales negros en MasterChef 24/7 suelen estar cargadas de nerviosismo y fricciones, sin embargo, la jornada de este jueves tocó las fibras más sensibles de los televidentes y de los Chefs, gracias a una emotiva revelación de Ramahá .

El participante no solo está buscando preparar un platillo lleno de nostalgia, sino que abrió su corazón para compartir un noble proyecto de vida enfocado en la infancia más vulnerable.

¿Cuál es el desafío esta noche de delantales negros en MasterChef 24/7?

El desafío de la noche obligó a los cocineros a realizar un viaje al pasado. Inspirados en los sabores que marcaron sus momentos más felices de la infancia, tuvieron que diseñar una propuesta utilizando las icónicas pastas de "La Moderna" (fideo, rotini o codo), integrando además los ingredientes que obtuvieron previamente en el reto exprés de las latas. Bajo una presión extrema, con solo 30 minutos en el reloj, sin acceso al mercado y trabajando únicamente con los insumos dispuestos en sus estaciones, la atmósfera se llenó de recuerdos entrañables.

El deseo de Ramahá al salir de MasterChef 24/7

Fue en este escenario donde Ramahá decidió apostar por la honestidad absoluta. Al elegir la tradicional sopa de codito con crema de betabel, el cocinero no solo buscó un contraste vistoso, sino honrar sus propias raíces a través de un ingrediente que definió su niñez. Al momento de justificar su plato, Ramahá compartió una de las vivencias más íntimas de su vida: "Yo crecí en los comedores municipales, ahí me alimentaba antes de ir a la escuela, comía con dos pesos". Lejos de recordar aquella época con tristeza, la participante explicó que la sopa de pasta representa la generosidad de las personas que lo alimentaron en sus años formativos.

Este recuerdo encendió en ella un fuerte deseo de retribución. Ramahá confesó que, al salir del programa, su meta es impulsar comedores para niños de escasos recursos. Con la firme convicción de que con pocos recursos se puede crear una presentación digna y atractiva, busca demostrar que el amor también se sirve en un plato sencillo.