Qué hacer con las cáscaras de pistacho: así puedes reutilizarlas para abonar tus plantas

El pistacho es uno de los frutos secos más consumidos que existen y que aportan una gran cantidad de propiedades, debido a todo lo que aporta a la salud y en donde su principal característica es su cáscara. Hay quienes cometen el error de tirar las cáscaras a la basura, pero esto sería un gran error, teniendo en cuenta que se podrá reutilizar para el uso diario, como es el caso de la jardinería y la salud de las plantas.

Otra de las características que debemos mencionar del pistacho es que es originario de las regiones montañosas de Siria, Turquía, Irán y otras partes de Asia occidental, pero que también se ha expandido en otras regiones. Es uno de los frutos secos más consumidos que existe y que se caracteriza por tener una gran cantidad de propiedades para la salud y que eso ha llevado a que se popularice y sea usado en varios ámbitos.

Entre los beneficios y propiedades que tiene el pistacho para la salud, hay que mencionar que es un antioxidante sanguíneo, fortalece el sistema inmune, regula la glucosa, baja la presión arterial, previene la diabetes, entre otros. Pero, más allá del fruto, lo que muchas personas están utilizando es la cáscara, la cual se está reutilizando en el mundo de la jardinería y que debes saber cómo usarla.

Por qué la cáscara de pistacho es clave para la jardinería

Los expertos en jardinería revelaron que la cáscara de pistacho es un elemento natural que puede ser útil como acolchado de suelo, más si se espolvorea como una especie de mantillo natural sobre las plantas; y que contribuirá a preservar la humedad en el terreno como para evitar el crecimiento de hierbas malas. Además, previene la aparición de plagas en el jardín como babosas y caracoles.

Cómo usar las cáscaras de pistacho para las plantas