5 peinados que debes usar si tienes fleco

El fleco se puede convertir en un gran aditamento en nuestra melena, dándonos un aspecto más femenino, además de ser un buen aliado para quienes desean disminuir el tamaño de su frente. Si deseas variar tu aspecto, debes conocer algunos peinados que te ayudarán a obtener estilos diferentes.

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Para que lo puedas aprovechar, te diremos 5 looks diferentes que debes usar, ideales para un evento importante o simplemente para una tarde relajada. Toma nota de todas las opciones.

¿Qué peinados usar con fleco?

Si tienes fleco, aprovéchalo para hacerte peinados únicos, alternativas con las que podrás realzarlo fácilmente. El Modo IA de Google nos proporcionó las siguientes recomendaciones que debes usar en la semana:

Chongo alto : Recoge toda la melena en la parte superior, ideal para un look relajado que te permitirá soportar el intenso clima de primavera.

: Recoge toda la melena en la parte superior, ideal para un look relajado que te permitirá soportar el intenso clima de primavera. Media coleta alta : Otra gran alternativa para recoger ligeramente la melena y dejar otra parte suelta, además de suavizar el rostro.

: Otra gran alternativa para recoger ligeramente la melena y dejar otra parte suelta, además de suavizar el rostro. Coleta baja : Un clásico que nunca falla y te ayudará a recoger todos los mechones rebeldes.

: Un clásico que nunca falla y te ayudará a recoger todos los mechones rebeldes. Cabello suelto con ondas suaves : Si eres lacia, puedes hacerte unas ondas suaves para darle más volumen y lucir un look juvenil.

: Si eres lacia, puedes hacerte unas ondas suaves para darle más volumen y lucir un look juvenil. Trenzas laterales: Unas trenzas altas, ideales para obtener un aspecto más deportivo, además de controlar la melena rebelde.

¿Cómo evitar el frizz en el flequillo?

Hay quienes sufren de mucho frizz en su fleco, siendo algo incómodo de llevar. Para evitarlo, se recomienda el uso de un spray antifrizz; además de prevenir que nuevamente se esponje, evitaremos que adquiera una apariencia completamente aplastada y sin vida.

No olvides que también es importante no estar tocándolo, ya que esto, además de esponjarlo, generará que rápidamente se ensucie. Con estos consejos lograrás complementarlo a tus peinados de la semana, looks distintos que fácilmente se adaptan a diversas ocasiones y eventos, además de ser alternativas que podrás usar en la primavera, luciendo hermosa sin tener que sufrir del intenso calor.