Si quieres llevar el pelo corto después de los 30, estos son los 5 cortes que lo rejuvenecen

Optar por el pelo corto no es una decisión nada fácil ya que implica un cambio bastante considerable. Si buscas un corte de pelo corto pues te traemos las mejores opciones que te harán rejuvenecer.

Llevar el pelo corto después de los 30 años es una de las decisiones estilísticas más acertadas para refrescar las facciones, aportar volumen y proyectar una imagen moderna y sofisticada. A esta edad, el cabello empieza a perder un poco de densidad y las líneas del rostro buscan marcos que eleven visualmente los pómulos y la mandíbula.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo corto?

Los cinco cortes de pelo corto que logran un efecto rejuvenecedor inmediato destacan por su versatilidad y movimiento:

Bob Texturizado (Choppy Bob)

Es una versión renovada del clásico bob que llega a la altura de la mandíbula pero incorpora capas ligeras y puntas desfiladas.

Por qué rejuvenece: Rompe con las líneas rígidas que suelen endurecer las facciones. Aporta un movimiento natural y desenfadado que dulcifica el rostro al instante.

Es ideal para cabellos finos que necesitan un extra de cuerpo, volumen y una textura más densa.

Así luce el corte Blunt Bob pulido y brillante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pixie Moderno con Flequillo Largo

Aquí tenemos un corte muy corto en los laterales y la nuca, pero manteniendo una longitud mayor y desfilada en la zona superior.

Por qué rejuvenece: Despeja el cuello dando una sensación de mayor altura y estilización. El flequillo largo y ladeado camufla sutilmente las líneas de expresión de la frente y suaviza la mirada.

Es ideal para facciones ovaladas, redondas o con pómulos marcados que buscan un cambio radical y lleno de personalidad.

Bixie

El híbrido perfecto que combina la silueta del pixie con la longitud versátil de un bob corto de inspiración noventera.

Por qué rejuvenece: Mantiene el aire fresco y rebelde del pelo corto, pero el largo extra permite jugar con el movimiento de los mechones alrededor de la cara.

Es ideal para quienes quieren dar el paso hacia el pelo corto pero temen perder la sensación de melena.

Clavicut Desfilado

El corte límite para las que buscan cabello corto sin llegar a los extremos, reposando justo a la altura de las clavículas con capas invisibles.

Por qué rejuvenece: Su caída descansa en una zona anatómica muy elegante. La caída inclinada hacia adelante levanta visualmente el óvalo facial y aporta un aire de sofisticación inmediata.

Ideal para todo tipo de rostros y cabellos, siendo la transición perfecta y el corte más cómodo de mantener.

Shaggy Corto (Short Shag)

Un corte ultra capeado que juega con longitudes muy cortas arriba y puntas más largas, usualmente acompañado de un flequillo abierto o cortina.

Por qué rejuvenece: Su estética "despeinada" y rockera resta años de inmediato al romper con cualquier estructura formal o aburrida.

Corte shaggy en capas

Se recomienda para cabellos ondulados o rizados naturales que buscan potenciar su textura sin necesidad de usar herramientas de calor.