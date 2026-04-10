Estos son los cortes de pelo corto para cambiar tu estilo

Con la llegada de las altas temperaturas muchas mujeres prefieren utilizar el pelo corto para sentirse más frescas y cómodas. Es por esto que te vamos a contar sobre los mejores estilos que se pondrán en tendencia por su elegancia y personalidad.

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Estos estilos marcan tendencia ya que son fáciles de llevar en el día a día. Cada uno de ellos se destaca por su versatilidad y estilo que te harán lucir de la mejor manera en tus días.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo corto?

Bixie, el equilibrio perfecto para las indecisas

Este es un corte que mezcla el pixie con el bob. Se mantiene el largo suficiente para que puedas colocar tu mechón detrás de la oreja, sin embargo la nuca se mantiene despejada y capas que dan mucho volumen. La tendencia es llevarlo un poco más largo de lo normal.

Se recomienda para utilizar en personas con poco pelo o cabello muy fino porque se crea una sensación de densidad. Llévalo con un acabado ligeramente texturizado para un aire más juvenil y desenfadado.

Shaggy Corto: Ondas, capas y libertad

Aquí nos encontramos con un corte que se basa en capas degradadas que aportan movimiento natural, manteniendo un pelo corto que no se queda aplanado y sin movimiento, sino todo lo contrario.

Es una gran opción para suavizar las facciones del rostro gracias al juego de volúmenes laterales.

Mixie: Para las que buscan un toque rebelde

El Mixie es una tendencia entre el mullet corto y un pixie. Es corto por delante y con las patillas y la nuca un poco más largas y desfiladas. Es desde luego un corte que inspira cierta rebeldía y juventud.

Aquí tenemos un estilo que enmarca la mirada y despeja el cuello por lo que se crea un alargamiento visual. Es perfecto para rostros que quieren resaltar los pómulos y la mandíbula.