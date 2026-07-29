3 signos del zodiaco que experimentarán un giro radical en sus relaciones este mes

El panorama cósmico para julio de 2026 se presenta como uno de los periodos más intensos y transformadores del año para el terreno del amor. Algunos signos del zodiaco podrán ver cambios importantes durante los días en los que el Sol continúe transitando con fuerza por el signo de Leo.

La energía general de los planetas y las constelaciones nos impulsa a buscar la autenticidad, el reconocimiento y la pasión en nuestras vidas. Los movimientos de planetas clave como Venus y los aspectos tensos como Plutón están generando una fuerte sacudida subsuperficial en el horóscopo.

Las estructuras de pareja que se sostenían por costumbre, miedo a la soledad o dinámicas obsoletas están entrando en un proceso de revisión obligatoria.

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Los 3 signos del zodiaco que experimentan un giro en el amor antes de terminar el mes

Leo es el epicentro del cambio y el renacimiento

Si estás en una relación donde te has sentido invisibilizado o poco valorado, la energía de Leo te dará el coraje para exigir el lugar que mereces o marcharte sin mirar atrás.

Para los Leo comprometidos y estables, este mes marca un salto de nivel: discusiones incómodas pero necesarias limpiarán el aire, abriendo paso a propuestas de matrimonio, mudanzas compartidas o proyectos de vida conjuntos que transformarán su rutina.

Los signos del zodíaco que experimentarán un cambio radical en sus vidas|Pexels: Jonathan Borba

Acuario

Este mes experimentarás un efecto espejo muy importante a través de tu pareja o de las personas que intenten vincularse contigo. Las verdades que intentabas ignorar saldrán a la superficie de forma abrupta.

Romperás de forma definitiva con patrones de codependencia. Los Acuario solteros podrían experimentar un flechazo repentino con alguien que desafía por completo sus estándares habituales, obligándolos a abrir su mente y su corazón.

Los giros en el amor que experimentarán algunos signos del zodíaco|Luiz Woellner Fotografia

Escorpio

Tu subconsciente se limpiará de viejos fantasmas. Este mes, las dinámicas de poder, los celos no resueltos o los secretos dentro de la pareja saldrán a la luz para ser sanados de raíz. Vivirás un proceso de demolición controlada: lo que no sea real o saludable se caerá por su propio peso.

