¿Qué dice la psicología sobre las personas que sobrepiensan todo?

Hay personas que sobrepiensan todo, siendo una situación incómoda para quienes lo hemos experimentado, puesto que en muchas ocasiones nos afecta al momento de tomar una decisión importante. Sin embargo, la psicología destaca que para esos usuarios hay un significado más profundo que debemos considerar.

Los psicólogos detallan que podría deberse a la situación y algunos aspectos de su personalidad. A continuación te detallaremos qué dicen al respecto los expertos de la mente, seguramente la información te sorprenderá.

¿Qué dice la psicología con respecto a sobrepensar todo?

En la cuenta de TikTok de Sinceramente Psic. (@sincera__mente), explica que las personas que sobrepiensan todo, se destacan por ser usuarios que se cuestionan por todo ante una crisis personal, creando miles de escenarios al respecto, provocando que sean pensamientos excesivos que no te ayudan a enfocarte.

Dicha situación podría generarse por ansiedad ante posibles escenarios, perfeccionismo, la autoexigencia y experiencias pasadas negativas, según la psicología. Aunque puede ser usado para asegurarnos de hacer las cosas bien, hay que tener cuidado, ya que puede volverse obsesivo, siendo perjudicial para nuestra rutina diaria.

En la actualidad es posible tratar dicha situación, usualmente se recomienda acudir a la terapia, puesto que los psicólogos se encargan de ayudar a los pacientes a descubrir qué situación originó el problema.

¿Cómo dejar de sobrepensar?

En la actualidad, ya existen muchas técnicas que las personas que sobrepiensan todo pueden usar, permitiéndoles tomar mejores decisiones al respecto y evitar afectaciones en el futuro. Por lo que podemos emplear las siguientes técnicas:

Escríbelo todo en un diario, te ayudará a soltar los pensamientos repetitivos y tacha lo que ya no te sirva, mentalmente eliminas lo que no te deja salir adelante.

Usa el truco del semáforo: Detén lo que pienses, pregunta si es útil o solo es ruido mental, ya sea que actúes o lo sueltes.

Dichas acciones acompañadas de la ayuda profesional de la psicología te pueden ayudar a sobrellevar la situación, entendiendo qué cosas puedes y no puedes resolver, logrando tener una mejor solución de ciertos problemas.