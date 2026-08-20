Ver grietas finas en el cuero de tu sillón o silla: qué significa y el truco para frenarlas antes de que sea tarde

Darte cuenta de que han aparecido grietas finas en el cuero de tu sillón o de las sillas del comedor puede ser desagradable y molesto, especialmente porque estos muebles suelen requerir una inversión de dinero y esfuerzo. Estas señales pueden indicar que el material ha perdido humedad y que sus fibras internas se están secando y endureciendo hasta comenzar a descarapelarse.

Otros motivos comunes son el uso constante, la aplicación de limpiadores que no son adecuados y la exposición prolongada al sol. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a combatir este problema y conseguir que tus muebles duren más tiempo.

¿Cómo evitar que el cuero del sillón o las sillas se agrieten?

Los muebles de piel, especialmente aquellos fabricados con materiales sintéticos, pueden lucir elegantes cuando son nuevos, pero con el paso del tiempo pueden agrietarse y perder su apariencia. Según Trinova, existen algunas medidas que pueden ayudar a conservarlos en mejores condiciones.

Hidrata el cuero cada 3 a 6 meses con productos especiales para este tipo de material. Lo mejor es aplicarlos con un paño suave y realizar movimientos circulares.

con productos especiales para este tipo de material. Lo mejor es aplicarlos con un paño suave y realizar movimientos circulares. Utiliza un humidificador en la habitación donde se encuentre el mueble de piel si el ambiente es demasiado seco.

en la habitación donde se encuentre el mueble de piel si el ambiente es demasiado seco. No mojes directamente el cuero cuando realices la limpieza, ya que el exceso de humedad puede afectar el material.

En caso de que tu silla o sillón ya esté agrietado, todavía puedes intentar recuperarlo. Existen kits de reparación que ayudan a disimular algunos daños. Sin embargo, si las grietas son profundas o el deterioro es considerable, lo mejor es llevar el mueble con un profesional especializado.

¿Cómo saber si el cuero de tu sillón es real o sintético?

Para saber si el cuero de tu sillón es real o sintético puedes implementar algunos trucos. El mejor, según Esempi, consiste en utilizar los sentidos para identificar las características del material.

Si el cuero es muy brillante, podría tratarse de material sintético, mientras que la piel natural suele tener una apariencia más opaca. La piel real también suele sentirse más cálida y flexible, mientras que la sintética puede sentirse más fría y rígida.

Finalmente, otro detalle que puede ayudarte a distinguirlos es el olor. El cuero natural tiene un aroma característico, mientras que los materiales sintéticos pueden desprender un olor similar al de productos químicos.