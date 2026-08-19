¿Encontraste polvillo negro en los gabinetes de la cocina? Esto significa y así debes limpiarlo

Si andas haciendo la limpieza de la cocina, y de pronto encuentras polvillo negro dentro de los gabinetes de la cocina, junto a la tarja o en las esquinas, no conviene asumir que se trata únicamente de polvo. Antes de tomar un trapo húmedo, debes asegurarte de saber de dónde viene, pues en algunas ocasiones puede estar relacionado con humedad y crecimiento de moho, hollín, grasa acumulada o incluso actividad de insectos. Las cucarachas, por ejemplo, pueden dejar excrementos en muebles y rincones de cocina, mientras que los insectos de la madera suelen producir polvo cerca de pequeños agujeros de salida.

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¿Cómo saber si el polvillo es de cucaracha?

Hay que tener cuidado porque las heces de cucaracha pueden confundirse fácilmente con suciedad. Las cucarachas suelen dejar sus residuos en cocinas y muebles cercanos a esta. Junto al polvo encontrarás también cápsulas de huevos, insectos vivos o muertos y un olor desagradable.

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Aquí es donde debes tener cuidado, pues si logras identificarlas como heces de cucaracha, hay problemas, ya que estas contienen sustancias alergénicas que pueden afectar especialmente a personas con asma.

¿Y si parece café molido o aserrín?

Pero eso no es todo, existe otra posibilidad: carcoma o escarabajos que atacan la madera. La señal más característica de este tipo de insectos es que dejan un polvo muy fino parecido al aserrín, acompañado en ocasiones por pequeños agujeros redondos en el gabinete. Estas pueden ser más fáciles de identificar, ya que sus residuos aparecen debajo o alrededor de las perforaciones. Si es así, esto significa que vale la pena revisar si la madera está siendo afectada.

¿Por qué no conviene pasar solamente un trapo húmedo?

El agua sí lo va a quitar, pero el problema no va a desaparecer, sobre todo porque las heces de cucarachas contienen compuestos volátiles asociados con señales de agregación, es decir, que sus excrementos pueden atraer y concentrar a otros insectos en el mismo lugar. Lo mejor es limpiar con artículos de cocina que los repelen y los alejan.