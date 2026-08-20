El efecto de maquillaje que agranda y llena de luz tus ojos

La mirada puede cambiar por completo con algunos trucos de maquillaje que juegan con la luz y las proporciones. Un efecto bien aplicado permite resaltar los ojos y crear una apariencia más abierta, despierta y luminosa.

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Entre las tendencias de belleza, existe una técnica sencilla que se destaca por generar este resultado. La combinación de ciertos productos y puntos de luz ayuda a potenciar la mirada sin necesidad de recargar el maquillaje.

¿Cómo maquillar los ojos para que luzcan más grandes?

La forma de maquillar los ojos puede modificar visualmente su tamaño y hacer que la mirada se vea más despierta. En 2026, las tendencias de belleza apuestan por técnicas que combinan color, luminosidad y definición para conseguir un resultado más abierto sin recargar el rostro.

Sombras coloridas

Los tonos intensos pueden convertirse en protagonistas del maquillaje. Aplicados de manera estratégica, ayudan a destacar el color natural de los ojos y aportan profundidad a la mirada.

Delineados suaves

El clásico delineado negro no es la única alternativa para definir los ojos. Tonalidades como borgoña, azul marino y café permiten marcar la mirada de una forma menos rígida y crear un acabado más moderno.

Pestañas naturales

Las pestañas también cumplen un papel importante cuando se busca ampliar visualmente los ojos. En lugar de recargarlas con varias capas de producto, la tendencia propone mantenerlas separadas, definidas y con un aspecto ligero.

Efecto Cloud Dancer

Los acabados claros y satinados ayudan a reflejar la luz alrededor de los ojos. Esta técnica aporta luminosidad y puede generar una apariencia más fresca y abierta, especialmente cuando se utilizan tonos suaves.

Maquillaje monocromático

Otra alternativa consiste en utilizar un mismo color en diferentes intensidades alrededor de los ojos. La continuidad entre las sombras permite crear profundidad de manera sutil y mantener una apariencia armoniosa.

Estas técnicas pueden adaptarse a diferentes formas de ojos y estilos personales. La clave está en distribuir correctamente el color y la luz para conseguir una mirada más amplia, definida y luminosa sin perder naturalidad.