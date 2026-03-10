Cómo hacer piedras aromáticas caseras: Guía paso a paso para perfumar tu hogar

Perfumar el hogar de manera natural y artesanal es una de las tendencias más populares dentro de la decoración y el bienestar doméstico. Cada vez más personas buscan alternativas sencillas y económicas para aromatizar los espacios sin recurrir a productos químicos o fragancias artificiales.

Una de las opciones más prácticas son las perlas o piedras aromáticas caseras. Estas son pequeñas piezas decorativas que liberan fragancias de forma gradual y pueden colocarse en armarios, baños, mesas o estantes. Además de perfumar el ambiente, permiten personalizar aromas y colores para decorar cualquier rincón de la casa.

¿Cómo hacer piedras aromáticas caseras para perfumar el hogar?

Para preparar estas piezas perfumadas no se necesitan ingredientes complicados. La mayoría de los materiales se encuentran fácilmente en casa o en tiendas de manualidades.



1 taza de bicarbonato de sodio

½ taza de maicena (fécula de maíz)

¾ de taza de agua

Entre 10 y 20 gotas de aceite esencial a elección

Moldes de silicona o cortadores de galletas

Colorante vegetal (opcional)

Palillo o brocheta (opcional para hacer orificios)

Hilo o lana (opcional para colgar)

Pasos para crear piedras aromáticas que perfumen toda la casa

El proceso de elaboración es sencillo y no requiere experiencia previa en manualidades. Solo es importante seguir cada paso para lograr una textura adecuada.

