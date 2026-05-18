Cómo pintar las uñas con gelish en casa

El gelish se trata de un esmalte semipermanente para las uñas, el cual requiere de una lámpara especial para favorecer su secado, adquiriendo una consistencia sólida. Aunque es un material que suele ocuparse en los salones de belleza, ahora es posible adquirir todo para hacer su aplicación en casa.

Noticias Tabasco del 10 de mayo 2026

Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo puedes pintar tu manicura en unos sencillos pasos desde la comodidad de tu hogar; es más fácil de lo que parece y solamente necesitas unos pasos.

¿Cómo aplicar Gelish desde tu casa?

Pintar tus uñas con Gelish es muy sencillo, pero para tener un buen acabado, será necesario contar con ciertos materiales que te ayudarán. Antes de comprar los esmaltes, consigue todo lo anterior:

Empujador de cutícula.

Lima suave con grano 150 o 180 y una lima buffer.

Limpiador de uñas.

Deshidratador y primer adherente.

Base coat, tu color preferido y primer adherente.

Lámpara UV/LED.

Aceite para cutículas.

Una vez que ya tenemos todo lo anterior, podemos trabajar con calma. Si es tu primera vez usando el material, hazlo poco a poco. Realiza lo siguiente en tu casa:

Empuja la cutícula suavemente en un ángulo de 45 grados. Con la lima suave dale forma a tu uña. Lima buffer hasta retirar el brillo de la uña. Con un cepillo retira los residuos hacia abajo. Aplica una capa de deshidratador. Al secarse, añade una ligera capa de primer; dejamos secar. Aplica una capa de base coat, dejamos secar por 60 segundos bajo la lámpara, no toques. Al salir, aplicamos una capa de color delgada, curamos en la lámpara por 60 segundos. Si queremos otra capa, la podemos colocar, y nuevamente curamos en la luz. Finalmente, agrega una capa de top coat, curamos por 60 segundos. Si tiene una consistencia pegajosa, espera 30 segundos y limpia con una gasa con alcohol. Al final hidratamos la cutícula con el aceite.

¿Qué pasa si no pongo base coat antes del gelish?

Es fundamental que no omitas ningún paso, ya que la falta de ciertas instrucciones o materiales puede generar que la adherencia del gelish no sea óptima. Al no aplicar el ‘base coat’, nos arriesgamos a que el esmalte no dure mucho tiempo.

Recuerda que al pintar tus uñas en casa, uses capas delgadas, ya que podrían curarse bien por fuera, pero por dentro tener una consistencia líquida. Inténtalo para que puedas ver un gran resultado.