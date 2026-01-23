Esto te pasa si utilizas gelish en tus uñas

El esmalte común dura muy poco tiempo por lo que surgieron alternativas de manicura más permanentes. Entre las preferidas se encuentra el gelish que tiene una gran duración y deja las manos hermosas.

La técnica del gelish contribuye a que las uñas permanezcan intactas durante más tiempo, todo depende de la rapidez con la que crecen tus uñas. Sin embargo, ha surgido la duda de que estar constantemente expuesto a esto puede causar cáncer.

¿Qué es el gelish y cómo se aplica?

El gelish es también conocido como gel polish que es una técnica de esmaltado en uñas que tiene una duración mayor a la del esmalte tradicional. Para aplicarlo se realiza lo siguiente:

Una capa base de gel (basecoat) El esmalte de uñas de gel real (pueden ser una o dos capas de color dependiendo de la manicurista o clienta) Una capa superior de gel (top coat).

Estas capas deben ser curadas con una lámpara que emite luz UV (más recientemente han salido las de luces LED), pues esta será la que auxilie a darle brillo al producto y es quien contribuye al secado.

¿Cuáles son los riesgos de usar gelish?

Se ha hablado mucho sobre los riesgos que implica hacerse la manicura y exponerse a lámpara de rayos UV de por medio.

Esto podría provocar envejecimiento prematuro de la piel en las manos, quemaduras y hasta riesgo de cáncer. Hay estudios que manifiestan que el colocar y retirar el gelish puede generar adelgazamiento de la uña.

“Reportamos debilidad, fragilidad y adelgazamiento de las uñas en cinco sujetos después de la aplicación de un nuevo sistema de manicura llamado esmalte en gel y eliminación con acetona y peeling manual”, dice la investigación.

“Las manicuras en gel no son malas para las uñas cuando se realizan profesionalmente. Sin embargo, puede ser perjudicial sin una preparación, aplicación y extracción adecuadas de las uñas”, dicen los expertos.

