4 signos del zodiaco se verán afectados por Mercurio retrógrado

Sin dudas, uno de los eventos astrológicos más importantes del momento es Mercurio retrógrado. El mismo comenzó el 29 de junio y durará hasta el 23 de julio del 2026, bajo la influencia de cáncer.

Noticias Veracruz del 1 de julio 2026

Este será un periodo ligado a las emociones, la familia, los recuerdos y la seguridad emocional. Mercurio retrógrado va a afectar a todos los signos del zodiaco, pero sobre todo a cuatro de ellos.

¿Cuáles son los signos del zodiaco afectados?

Aries

Aries tendrá la oportunidad de comunicarse desde un lugar más emocional. Ellos actúan con determinación y rapidez, por lo que durante estas semanas podrían sentir que las palabras no expresan correctamente lo que está ocurriendo en su interior.

Puede que esta situación los haga sentir frustrados por lo que se recomienda organizar prioridades y evitar que la acumulación de pendientes aumente el estrés. Es momento de abandonar antiguos patrones de reacción y comenzar a enfrentar los cambios con una actitud más abierta y madura.

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Cáncer

Otro de los afectados será Cáncer donde Mercurio retrógrado incidirá poderosamente. Durante estas semanas aumentará la creatividad, pero también la sensibilidad emocional.

Van a surgir nuevas ideas, pero no actúes impulsivamente antes de analizar cada una de las situaciones. Tu bienestar emocional será la prioridad por lo que se recomienda hacer alguna disciplina artística o descansar. Rodéate de personas que aporten tranquilidad y apoyo emocional.

Libra

Este evento astronómico impactará en tu ámbito laboral. Es probable que tus proyectos que avanzaban tengan retrasos, cambios de dirección o replantear estrategias. Las decisiones importantes requerirán mayor análisis y será conveniente evitar actuar por presión o querer resolver todo en solitario.

Aprovecha este periodo para el trabajo colaborativo ya que personas con experiencia o antiguos colegas podrían convertirse en aliados importantes para superar cualquier obstáculo. La incertidumbre te generará incomodidad, pero acepta las diferentes perspectivas.

Capricornio

Por último, tenemos a Capricornio que va a recordar la importancia del autocuidado. Sentirás momentos de agotamiento físico o emocional si priorizas las obligaciones. Mercurio retrógrado también invita a revisar relaciones personales y sentimentales. En el ámbito amoroso será recomendable actuar con prudencia, especialmente al conocer nuevas personas.

Lo que debes hacer es lograr un equilibrio entre la vida profesional, el descanso y las relaciones personales será la mejor estrategia para atravesar este periodo.