Qué planta te brindará frescura y sombra en tu jardín con poco mantenimiento

Con la llegada de las altas temperaturas la sombra y la frescura son muy codiciadas por lo que es una planta es una buena opción para conseguir estos objetivos. Si bien en los jardines se colocan geranios, lavandas o limoneros, pero estos no tienen una amplia cobertura.

Hay una especie que cumple con estos requisitos, pero sobre todo es de bajo mantenimiento por lo que es una opción ideal para quienes no tienen mucha experiencia en la jardinería.

¿Cuál es la planta que brinda sombra?

Estamos hablando del árbol de Júpiter que es originario de Asia y una altura entre seis y ocho metros. Cuenta con una estructura multitallo, es decir tiene varios troncos que surgen desde la base y se ramifican para formar una copa amplia y densa.

Al llegar el verano florece con panículas de flores rosas intensas (también las hay blancas y de rosa pálido) que lo convierten en uno de los árboles más llamativos del jardín.

Cuando llega el otoño la planta se llena de colores amarillos ocre y marrones. Su corteza, lisa y con tonos rosados, además tiene la particularidad de mudar cada año por sí sola, renovando su aspecto sin que el jardinero intervenga.

En cuanto a los cuidados, es resistente a las heladas ya que soporta hasta 15 grados bajo cero. En verano resiste el calor seco sin problemas y no necesita riegos frecuentes. En los meses calurosos debe ser regado dos veces a la semana.

También es una planta resistente a las plagas por lo que no tendrás que hacer gasto en tratamientos preventivos que otras especies sí exigen. Es una especie que tolera suelos con pH neutro, ácido o básico, aunque requiere buen drenaje. En esta misma línea, los suelos arcillosos que retienen agua favorecen las enfermedades fúngicas, que son su principal vulnerabilidad.

Por último, ten en cuenta que necesita sol directo para crecer y florecer. Lo ideal es orientarlo al sur o suroeste del jardín, donde reciba luz directa la mayor parte del día. La poda debe realizarse antes que finalice el invierno.