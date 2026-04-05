Así puedes implementar plantas en tu cocina para darle un toque verde

En la decoración de interiores, el uso de plantas se ha convertido en un elemento indispensable, con el que fácilmente podemos darle vida a ciertos espacios del hogar. Dicho artículo puede ser una gran opción para usar en tu cocina para obtener un toque verde.

Para que lo puedas aprovechar, te vamos a relevar cuáles son las mejores alternativas, con las que lograrás tener un espacio lleno de vida y frescura, así que toma nota al respecto.

¿Qué plantas se pueden poner en la cocina?

Considera que la cocina es un ambiente caluroso, por lo que debemos escoger ciertos ejemplares que podamos tener en esa habitación, para que puedan durar más tiempo. Por eso se recomienda seleccionar las siguientes plantas para darle un toque verde:

Hierbas aromáticas: Además de aportar un aroma único, se destacarán por decorar el ambiente, además de poder usar sus hojas al momento de cocinar.

Plantas colgantes: Otra gran opción son las plantas colgantes, ya que podemos colocarlas cerca de una ventana, además de no usar mucho espacio en las superficies.

Mini huertos urbanos: Ideal para colocarla en una ventana con luz, donde podrás cultivar tus propios brotes o hierbas de olor.

Si deseas algo diferente, puedes optar por el lirio de paz, los helechos, los potus dorado o la monstera.

¿Es bueno colocar plantas en la cocina?

Además de poder aportar color y brillo a la cocina, el usar plantas trae varios beneficios a la habitación; uno de ellos es que algunos ejemplares son capaces de purificar el aire. Por otro lado, se destacan por ayudar a contrarrestar el aroma que se puede generar al cocinar.

No olvidemos que al colocar plantas como romero, lavanda, menta y hierbabuena, son grandes opciones, ya que aromatizan, las puedes usar en la cocina y al mismo tiempo su intenso olor nos ayuda a ahuyentar a los mosquitos de nuestro hogar. No esperes más, consigue algunos de los ejemplares que te comentamos y dale un toque verde a esa habitación del hogar.