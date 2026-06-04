Cómo maquillar los ojos pequeños y hundidos para resaltarlos

El maquillaje es una de las herramientas que tenemos para poder resaltar nuestros rasgos de la mejor manera. Si tienes los ojos pequeños y hundidos pues hay un truco que hará que resalten de la mejor manera.

Para resaltar y agrandar visualmente los ojos pequeños y hundidos, la clave es proyectar luz en el párpado móvil y evitar oscurecer la cuenca natural, lo que causaría que el ojo se vea aún más hacia atrás. El objetivo principal es contrarrestar las sombras naturales del rostro y crear una ilusión de amplitud.

¿Cómo maquillar ojos pequeños?

Preparación e Iluminación de la Base

Corrige la oscuridad: Aplica un corrector un tono más claro que tu piel en todo el párpado y la zona del lagrimal. Esto unifica el tono y elimina las sombras que hunden el ojo.

Rellena ópticamente: Trabaja el corrector a toquecitos en la zona del lagrimal y el inicio de la ojera para neutralizar el relieve hundido.

Aplicación Estratégica de Sombras

Sombras claras en el párpado móvil: Usa tonos beige, nude o rosados claros en el párpado móvil para traerlo hacia adelante.

Toque de brillo: Coloca una sombra satinada o con shimmer en el centro del párpado y en el lagrimal para abrir la mirada.

Falsa cuenca elevada: Con los ojos abiertos, aplica una sombra marrón media de transición justo por encima de tu pliegue natural. Esto simula que la cuenca está más alta.

Profundidad exterior: Restringe los tonos oscuros únicamente al último tercio externo del ojo en forma de "V", difuminándolo hacia afuera y arriba. Nunca pongas sombras oscuras en la parte interna o central de la cuenca.

Delineado Sutil (Sin Reducir Espacio)

Línea muy fina: Realiza un delineado extremadamente delgado pegado a la raíz de las pestañas superiores. Si es muy grueso, se comerá el poco párpado móvil visible.

Efecto foxy o rasgado: Saca una colita sutil en la esquina externa apuntando hacia la sien para levantar el ojo. Puedes usar sombra marrón oscura difuminada en lugar de delineador líquido negro para un acabado más suave y amplio.

Línea de agua clara: Usa un lápiz de ojos color carne o blanco en la línea de agua inferior para agrandar el globo ocular.

Pestañas y Cejas

Rizado obligatorio: Riza muy bien tus pestañas desde la raíz para destapar el ojo.

Logra una mirada impactante al enchinar las pestañas.|(ESPECIAL/CANVA)

Máscara hacia afuera: Aplica rímel direccionando las pestañas hacia el exterior (en diagonal) para crear un efecto de ojo almendrado.

Pestañas postizas adecuadas: Si usas pestañas postizas, elige unas que sean más largas en el extremo exterior. Evita las muy tupidas o largas en el centro, ya que generarán una sombra que hundirá más tu mirada.

Cejas elevadas: Diseña y maquilla tus cejas con el arco ligeramente elevado y peinadas hacia arriba para enmarcar y abrir el espacio del ojo.