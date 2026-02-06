El secreto de las abuelas para que tus plantas se den en macetas: hay algo que estás haciendo mal
Te decimos cuáles son los dos consejos más importantes que nunca debes olvidar y los errores más comunes que se cometen
Tener plantas en casa tiene un montón de beneficios, pero no a todos se les facilita mantenerlas vivas. Sin embargo, existen hábitos que las abuelas usan para que crezcan de forma saludable, se mantengan fuertes y duren mucho tiempo. Si crees que algo estás haciendo mal, a continuación descubre qué puedes hacer.
Según La Nación, hay dos secretos fundamentales sobre el cuidado de las plantas de interior y de jardín que pocos toman en cuenta: el drenaje y la luz. ¿Por qué son tan importantes? Sigue leyendo para descubrirlo.
¿Qué es el drenaje de una planta y por qué es importante?
El drenaje es la manera en la que la tierra o sustrato está compactado en la maceta. Si está muy “aplastado”, es muy difícil que el agua fluya con facilidad hacia las raíces y que estas puedan beber agua de manera óptima. El agua debe salir por los orificios de abajo. Se recomienda usar una capa de grava o tezontle en el fondo para que el drenaje sea adecuado.
La idea es que hagas mantenimiento de manera periódica para que su sustrato sea de buena calidad y usa composta o humus de lombriz, y así las plantas se alimenten de sus nutrientes
¿Por qué debes poner tus plantas en la luz adecuada?
La luz adecuada es otra característica importante para que las plantas crezcan saludables . No todas requieren de luz directa al sol, ni todas soportan la oscuridad de una habitación. Cuando adquieres una especie nueva, debes investigar o preguntar sobre dónde es ideal colocarla, sobre todo en espacios como tu casa.
Errores que muchas personas cometen al cuidar plantas
Otros errores que suelen cometer muchas personas a la hora de cuidar plantas son:
- Regarlas a todas por igual: en lugar de sacar la manguera y echarles agua a todas una mañana de domingo, identifica cuáles son las que realmente necesitan agua y cuáles pueden esperar más.
- Usan cualquier tierra: como te explicamos al inicio, no debes asumir que cualquier tierra es adecuada para una planta; todo dependerá de su habitat.
- Nunca fertilizan: cuando están plantados en macetas, los nutrientes se van rápido.
- Las mueven de lugar: una planta se estresa muy fácilmente si la cambian de lugar; tienen un proceso de adaptación largo.
- No trasplantarlas: cuando crecen mucho, es ideal cambiarlas a una maceta del tamaño adecuado.