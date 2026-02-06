El secreto de las abuelas para que tus plantas se den en macetas: hay algo que estás haciendo mal

Tener plantas en casa tiene un montón de beneficios, pero no a todos se les facilita mantenerlas vivas. Sin embargo, existen hábitos que las abuelas usan para que crezcan de forma saludable, se mantengan fuertes y duren mucho tiempo. Si crees que algo estás haciendo mal, a continuación descubre qué puedes hacer.

Según La Nación, hay dos secretos fundamentales sobre el cuidado de las plantas de interior y de jardín que pocos toman en cuenta: el drenaje y la luz. ¿Por qué son tan importantes? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Qué es el drenaje de una planta y por qué es importante?

El drenaje es la manera en la que la tierra o sustrato está compactado en la maceta. Si está muy “aplastado”, es muy difícil que el agua fluya con facilidad hacia las raíces y que estas puedan beber agua de manera óptima. El agua debe salir por los orificios de abajo. Se recomienda usar una capa de grava o tezontle en el fondo para que el drenaje sea adecuado.

Cuida que el agua se drene bien en la maceta de tu planta.|Canva

La idea es que hagas mantenimiento de manera periódica para que su sustrato sea de buena calidad y usa composta o humus de lombriz, y así las plantas se alimenten de sus nutrientes

¿Por qué debes poner tus plantas en la luz adecuada?

La luz adecuada es otra característica importante para que las plantas crezcan saludables . No todas requieren de luz directa al sol, ni todas soportan la oscuridad de una habitación. Cuando adquieres una especie nueva, debes investigar o preguntar sobre dónde es ideal colocarla, sobre todo en espacios como tu casa.

Conoce las necesidades de tus plantas.|Canva

Errores que muchas personas cometen al cuidar plantas

Otros errores que suelen cometer muchas personas a la hora de cuidar plantas son: