Esta planta absorbe la humedad y además es hermosa para decorar tu baño o sala

El helecho espada es una planta que te encantará por su capacidad para absorber la humedad; además, es muy hermosa y perfecta para decorar el baño o cualquier espacio de la casa. Por eso, si quieres incorporarla a tu decoración interior, aquí te decimos cómo hacerlo, dónde colocarla y cómo cuidarla para que te dure viva por mucho tiempo.

¿Por qué el Helecho Espada es una de las mejores plantas para poner en el baño?

Uno de los principales beneficios del helecho espada es que aprovecha la humedad de su entorno para hidratarse. Puede llegar a crecer hasta 1.2 metros de altura y tiene hojas arqueadas de color verde intenso que parecen pequeñas espadas, de ahí su nombre, según The Guardian. Además, puede ayudarte si tienes problemas de humedad en paredes de habitaciones bien iluminadas.

El helecho espada tiene hojas puntiagudas.|(Especial/Canva)

Asimismo, ayuda a reducir la aparición de moho y los malos olores ocasionados por la humedad. Pero eso no es todo: también es segura para tus mascotas y contribuye a purificar el aire.

¿Cómo se cuida una planta de Helecho Espada?

El helecho espada es fácil de cuidar y no requiere atención constante. Necesita luz indirecta, por lo que colocarla cerca de una ventana es más que suficiente.

Además, según expertos de Casa Planta Vigo, la tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero sin encharcarla. Incluso puedes colgarla del techo o colocarla en la pared; la idea es que esté en un espacio con una temperatura entre los 15 °C y los 24 °C.

Hay un montón de plantas que puedes poner en el baño.|(Especial/Canva)

Para el riego, The Real Green recomienda hacerlo al menos dos veces por semana durante la temporada de calor. En invierno, basta con regarla solo cuando notes que el sustrato comienza a secarse.

¿Dónde NO debes poner el Helecho Espada?

El helecho espada no debe colocarse cerca del aire acondicionado ni de la calefacción, ya que estos aparatos eliminan la humedad que la planta necesita.

¿Qué otras plantas absorben la humedad del baño?

Además del helecho espada, otras plantas que te pueden ayudar a absorber la humedad del baño o de las paredes son: