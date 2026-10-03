7 plantas que debes tener en tu habitación para que tengas bienestar

El dormitorio es el lugar ideal para colocar plantas debido a que contribuye a obtener un ambiente agradable. Sin embargo, surge la preocupación sobre si estos seres consumen demasiado oxigeno durante la noche y presentan un peligro para la persona.

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Cabe destacar que en condiciones normales las plantas no convierten al dormitorio en un espacio peligroso. Lo que si se necesita es elegir especies que sean compatibles con el tipo de iluminación y el nivel de cuidados.

¿Cuáles son las mejores plantas para la habitación?

Los especialistas recomiendan al bambú, la aspidistra, el potus y el Ficus lyrata. Estas especies contienen características diferentes por lo que debes tener en cuenta las condiciones de la habitación.

Si empezamos por la palmera bambú es una buena opción para quienes buscan algo de gran tamaño, la aspidistra tiene una gran resistencia y tolerancia a condiciones de menor iluminación.

El Ficus lyrata también puede incorporarse al hogar como elemento decorativo gracias a sus grandes hojas. Esta es una gran opción debido a que retiene las partículas sólidas de polvo, pero no sustituye a la limpieza del dormitorio. Es importante mantener limpias las superficies y las hojas cuando el polvo se acumule.

La planta Ficus Lyrata debe ponerse en el interior de la casa, y algunos recomiendan que sea en la sala o el cuarto.|(ESPECIAL/CANVA)

También puedes optar colocar la sansevieria, el aloe vera y la cinta o mala madre. La primera es una gran opción debido a que es resistente y tiene capacidad de adaptación a distintos niveles de iluminación. La lengua de suegra libera oxígeno durante la noche, pero no tiene una gran capacidad de mejorar el aire.

El aloe vera presentar mancha marrones cuando está expuesto a humo o determinados productos químicos, una observación que puede servir como señal para revisar las condiciones ambientales de la planta.

La cinta puede absorber un determinado porcentaje de monóxido de carbono, pero estos resultados no deben trasladarse automáticamente a una habitación real. Si quieres mejorar el aire de tu habitación la ventilación es el factor importante.