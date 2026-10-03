Pimpinela Escarlata pronto volverá al ring y lo hará al lado de estos Granjeros

Pimpinela Escarlata se había mostrado temeroso ante las dinámicas que obligan a los participantes a enfrentarse cara a cara en La Granja VIP, por lo que el jueves de Salvación sorprendió a todos al ser muy directo con Manelyk y Kunno. Su reacción causó tal revuelo que el próximo domingo enfrentará un nuevo reto y volverá a subirse al ring.

El luchador decidió echar tierra a Kunno y Mane y los llamo locos, "siempre quieren tener la razón, por eso se unen los dos, porque son las peores víboras doble cara".

El viernes de Traición Adal Ramones le preguntó cómo se sentía y Pimpi dijo: "me liberé, me siento de maravilla porque la verdad soy el que soy ahorita, no voy a andar aparentando lo que no soy, soy buena gente, no me gusta dañar a nadie, pero ya basta de tanta hipocresía, siente uno las malas vibras".

Tras su despertar la producción le lanzó un nuevo reto. Varios luchadores aparecieron en pantalla y le dijeron: "Pimpi todos somos testigos de tu renacer y seguramente te estarás preguntando quiénes somos, pero tú mejor que nadie nos conoce, somos tus miedos, somos los miedos que te han perseguido toda tu vida y el día de hoy te lanzamos un reto".

Así, el próximo domingo el luchador volverá al cuadrilátero en La Granja VIP y no irá solo, contará con el apoyo de Mono Osuna, Pascal Nadaud y Fernando Lozada quienes reaccionaron felices.

Pimipinela sacó su lado doblemente animal

Luego de lo sucedido en el jueves de Salvación con Manelyk y Kunno, Pimpinela Escarlata no se mostró arrepentido, por el contrario, dijo que se liberó.

El luchador compartió con Azalia que, desde la primer semana, venía cargando rencores en contra de Mane y Kunno, pero no había querido hacer sentir mal a nadie, especialmente porque hay muchas cámaras, "pero me limpié, saqué lo que traía".

Añadió que ya está aprendiendo a jugar, que empezó a expresar lo que siente y así será de ahora en adelante. Sin embargo, también fue advertido por Niurka e Ivonne Montero quienes le aseguraron que los influencers iban a exagerar la situación.

A pesar de lo anterior dijo que yo lo han dañado muchos años y no va a dejar que nadie más lo vuelva a lastimar.