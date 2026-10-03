Les prometen de todo, los nominados quisieron convencer a Bebeshita y Julio Camejo de ser salvados: estas fueron las promesas de los Granjeros

En La Granja VIP las sorpresas y estrategias no paran. Este viernes de Traición los nominados tuvieron la oportunidad de tratar de convencer a la Bebeshita y a Julio Camejo de ser salvados, pero no solo hablaron de porque quieren quedarse, también tuvieron que prometer algo a cambio.

La Bebeshita y Julio Camejo ganaron el reto del jueves de Salvación, es decir que obtuvieron el poder de sacar a uno de los nominados de la tabla de riesgo. Para facilitar su decisión, pudieron escuchar a cada uno de ellos.

Estas fueron las promesas que hicieron cada uno de los nominados.

Kenny prometió nunca nominarlos

Kenny dijo que quiere seguir en La Granja VIP, que ha estado aprendiendo mucho y se comprometía a ser maravillosa, trabajar y dar a lo mejor de sí. “Soy un ser humano encantador y muy auténtico, depende de ustedes, pero prometo no nominarlos nunca”.

Julio le respondió que es una joya siempre dispuesta a ofrecer ayuda y cree que el público la debería salvar. Añadió que es un ejemplo de que las personas de la tercera edad pueden participar en un juego así y envejecer con dignidad.

Kunno prometió ser Peón otra vez

Kunno dijo la Bebeshita y Julio Camejo que los quiere mucho y los respeta, “les he aprendido a ambos y no tengo más que ofrecerles que mi persona, mi lealtad, mis ganas siempre de apoyarlos, de que si necesitan un hombro aquí voy a estar por ustedes, saben que yo voy a muerte por mis aliados”.

La Bebeshita no se conformó con su respuesta y le pidió que les ofreciera más. Al final lo hizo prometer que la peinará y maquillará siempre.

Mientras que Julio le dijo que dado que el presupuesto se va a reducir más, él quiere ser Peón para garantizar que todas las tareas se realicen bien y evitar multas y le pidió al influencer que vaya con él. Kunno respondió: “soy el último Peón de oro y no es por nada, todos han visto mi trabajo y estoy dispuesto a levantar esta Granja”.

Fernando Lozada pidió que no lo salvaran

Esta noche Fernando Lozada se sorprendió al saber que alguien del exterior intentó enviarle un mensaje en una crema. Ante el hecho dijo que se sentía con la cola entre las patas y culpable a pesar de que él no hizo nada malo. Aun así señaló que la decisión debe ser del público, “así que no les voy a pedir a ustedes que me salven”.

Fernando Lozada iba a recibir mensajes OCULTOS del exterior; la noticia sorprende a TODOS en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Azalia pidió a Julio que la salve

Azalia se dirigió a la Bebeshita y no a Julio porque, dijo, el actor jamás la salvaría. Añadió que le gustaría mucho quedarse en La Granja porque disfruta jugar y convivir con todos, “siento que me hace falta mucho por dar”.

Julio le dijo que le desea siempre lo mejor y Azalia le dijo compruébamelo y sálvame, “ese sería la única manera de demostrarme ante el público que ya vas a estar en paz conmigo y yo prometo ser una niña linda y buena contigo”.

Natalia Alcocer les prometió jugo verde y ser therian

Natalia les dijo que entendía que para los dos había muchas prioridades antes de ella pero les pidió considerarla, “existe la gente buena, que diario nos paramos y tratamos de ver el lado positivo en nosotros y en los demás. Yo siempre me enfoco en las cosas buenas que veo en ustedes”.

La conductora además prometió a la Bebeshita que si la salvaba toda la semana se convertiría en therian con ella y a Julio hacerle jugo verde por las mañanas.

Manelyk se dirigió a sus seguidores

Mane tomó un camino diferente. “No tengo que convencerlos de nada, ustedes saben quién soy, la cerecita del pastel de esta Granja” y aprovechó la oportunidad para dirigirse a su público y pedirles votos. “Yo voy a estar aquí hasta que ustedes quieran y vamos a estar juntos hasta el final, en las buenas, en las malas y en las peores. Hemos pasado muchas cosas mucho más difíciles que esto”.

A pesar de ello la Bebeshita bromeó y le pidió que prometiera que no volverá a bañarse con Kevyn Bicolor. Mientras que Julio le pidió ser la modelo de la canción “La chica del overol”.