Las 3 mejores plantas para reducir los síntomas del estrés y la ansiedad

Las plantas no solo decoran los diferentes espacios de un hogar o jardín, sino que también aportan vida y tienen efectos positivos en las personas. Está comprobado científicamente que un ambiente donde hay diferentes ejemplares de plantas contribuye al bienestar emocional de las personas y a su salud.

¡Atención ochenteros! Tatiana prepara un show ‘retro-pop’ celebrando su trayectoria

De manera que no es solo una cuestión de estética, sino que las plantas, y en particular ciertas especies, tienen propiedades específicas que actúan directamente sobre nuestro sistema nervioso a través de la aromaterapia o la purificación del aire. Quienes padecen estrés o ansiedad, pueden hallar en la naturaleza una gran aliada.

¿Las plantas ayudan a la salud?

Según la Inteligencia Artificial (IA), diferentes estudios de la ciencia han comprobado que la presencia de vegetación en nuestros entornos habituales impacta positivamente en la salud. Son múltiples los beneficios que las plantas tienen sobre las personas, pero podemos destacar la capacidad que tienen para mejorar la salud mental y emocional. El contacto con el verde reduce lo que los científicos llaman "fatiga mental".

La presencia de plantas en los diferentes espacios ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y por el contrario, contribuir a sentir un estado de calma continua. La razón se debe a que la simple observación de la naturaleza induce un estado de relajación, reduciendo así el cortisol, precisa Gemini.

La IA desarrollada por Google advierte que no se puede dejar de mencionar los beneficios físicos que las plantas tienen sobre las personas, ya que ayudan a purificar el aire. Es decir, “absorben gases contaminantes como el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno (comunes en barnices, detergentes y plásticos). A través de la fotosíntesis y la transpiración, estas actúan como filtros naturales mejorando nuestra salud respiratoria y la calidad del aire en los diferentes ambientes”, indica Gemini.

Las mejores plantas contra el estrés y la ansiedad

De acuerdo a la información brindada por la Gemini, la Lavanda es la planta que lidera el ranking en cuanto al combate del estrés y la ansiedad de las personas. “Esta planta es conocida por su eficacia en la relajación y la riqueza de su composición química. Su aroma contiene linalool, un compuesto que reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. Inhalar su fragancia inhibe los neurotransmisores que generan la sensación de alerta constante”, añade.

La IA señala que la otra planta que causa un efecto similar es la Sansevieria o Lengua de Suegra, como comúnmente se la conoce. A diferencia de la mayoría de las plantas, “la Sansevieria produce oxígeno durante la noche y purifica el aire de toxinas. Por eso contribuye a reducir la fatiga mental y los dolores de cabeza tensionales provocados por el estrés”.

Por último, la Inteligencia Artificial destaca al Jazmín como otra de las plantas que tiene efectos sedantes potentes. “Algunos estudios sugieren que su aroma es tan eficaz como ciertos fármacos ansiolíticos para calmar los nervios. Las moléculas de su fragancia viajan directamente al sistema límbico (el centro emocional del cerebro), promoviendo una sensación de paz inmediata”, puntualiza Gemini.

De manera que “si buscas reducir el estrés y calmar los niveles de ansiedad, deberías pensar en una solución natural y efectiva: decora tus ambientes con estas tres plantas que no solo harán que tus espacios se vean increíbles y naturales, sino que también tendrán un efectivo positivo en ti”, concluye la IA.

