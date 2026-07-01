Las 5 plantas de interior que puedes colocar en rincones oscuros

Son muchas las plantas de interior que requieren del sol para crecer, siendo una característica poco favorecedora para ciertas personas, en especial para aquellos que habitan edificios que tienen poco ingreso de luz natural.

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Por suerte, ya hay ejemplares que podemos colocar en rincones oscuros, logrando desarrollarse fácilmente con poco acceso a la luz, así que toma nota de todas las opciones que hay disponibles.

¿Qué plantas pueden vivir sin sol?

Hay muchas plantas de interior que pueden vivir en rincones oscuros, siendo una gran alternativa para aquellos que viven en domicilios con poca luz o cuando no tienen tiempo para cambiar constantemente de espacio para que les dé el sol. Estos son los ejemplares que puedes colocar en zonas poco iluminadas:

Zamioculca: Es un ejemplar no tan exigente, ya que nunca puede recibir sol, además de que hay que regar su sustrato hasta que el suelo se haya secado completamente.

Lirio de la paz: Igualmente, se riega cuando la tierra se ha secado; aunque necesita de luz, debe ser muy escasa, ya que el sol directo quema las hojas.

Lengua de suegra: La más famosa por purificar el aire, además de fácil de cuidar. De igual manera, vamos a hidratar cuando su suelo se haya secado completamente.

Helechos: Una gran alternativa de planta colgante, pero opta por una maceta de autorriego, ya que son exigentes en la cantidad de agua, pero no debe ser en exceso.

Hortensia: No toleran el calor, por lo que debes colocarla en semisombra; recuerda que no van a florecer si les das sombra excesiva.

¿Cuál es la hora correcta para regar?

Los expertos en jardinería explican que la mejor hora para regar es entre las 6 y las 8 de la mañana, ya que en esas horas tus plantas de interior podrán absorber mejor el agua, además de evitar que las altas temperaturas de la tarde la evaporen con rapidez.

Es importante aclarar que, si lo haces fuera de ese horario, no va a pasar nada, por lo que podrás tener a tu ejemplar en perfectas condiciones. No esperes más, consigue los ejemplares que puedes colocar en rincones oscuros para que puedan embellecer tus espacios.